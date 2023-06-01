2台人被下藥綁到KK園區「脫逃摔斷腿」！刑事局、外交部出手了

▲刑事局證實2名台人失聯，其中一人脫逃時不慎摔斷腿。（圖／翻攝GoogleMaps）

記者柯振中／綜合報導

「全球反詐騙組織GASO」日前公布消息，指稱2名台人旅泰遭下藥迷昏、被綁到緬甸KK園區，消息引發極大討論。對此，刑事局出面證實，確實有2名男子被綁，其中一人為了脫逃，甚至還摔斷了腿，目前已通報求助，至於是否有被下藥迷昏，仍待釐清。

全球反詐騙組織日前揭露，2名台人到泰國遊玩，結果旅遊期間遭到下藥、綁架，醒來以後已在園區內，其中一人因為不願從事詐騙，試著逃脫卻從4樓墜落，導致斷腿，目前仍在醫院接受治療當中。

不過，後來全球反詐騙組織清查後發現，其中1人似乎是自願到緬甸。對此，我國刑事局著手調查，發現疑似被下藥帶到緬甸園區的，是高雄27歲的王姓男子，王男似乎還被要求支付贖金，嘗試逃脫卻摔斷腿。

刑事局表示，王男目前正在醫院接受治療，至於另一名台人，則是台中37歲王姓男子，但37歲王男疑似自願到當地，目前聯繫不上人。

2人的家屬都已向戶籍地警方報案，案件由刑事局、外交部共同組織救援小組，正在營救當中。外交部駐緬甸台北經濟文化辦事處接獲消息，也已通報當地警方，釐清是否有遭到下藥迷昏，救援工作仍在進行當中。