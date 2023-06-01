批光電弊案蛇鼠一窩　國民黨團：業者公司與民進黨新竹市黨部同地址

▲鄭正鈐、李德維1日上午出席「抓到了，蛇鼠一窩！民進黨與光電弊案零距離」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

台南88槍案讓光電利益糾紛浮上檯面，日前力暘能源總裁古盛煇、與民進黨前中執委郭再欽來往密切的宸峰工程負責人蔡清旭都被檢調搜索約談。對此，國民黨立法院黨團今（1日）舉行記者會進一步指出，相關涉及光電利益的公司，設址與民進黨新竹市黨部相同，且相關遭檢調調查的人員，均與台南市前經發局長陳凱凌涉貪案有關聯，甚至遭檢調約談、交保的涉案人，不是「小英之友」，就是「信賴之友」的重要人物。

國民黨團1日舉行「抓到了，蛇鼠一窩！民進黨與光電弊案零距離」記者會，副書記長鄭正鈐指出，「聚點投資股份有限公司」投資力暘能源公司97.7%股份，該公司代表人黃志文曾任民進黨多屆黨代表，而古盛煇是民進黨新竹縣黨部評召，也是民進黨當然的全國黨代表，由此可以窺見，民進黨跟光電利益是「零距離」，多少黨公職人員參與其中。

鄭正鈐說，力暘能源公司和聚點投資股份有限公司設址，都在新竹市西大路772號2樓，與民進黨新竹市黨部同一地址，再次證明民進黨在光電利益上到底扮演什麼腳色；此外，古盛煇是新竹縣「小英之友會」的副秘書長，屬於重要地方要角，民進黨與光電利益的共生關係，顯而易見。

藍委李德維則表示，2020年總統蔡英文全國綠能產業後援會執行長也是開陽能源董事長蔡宗融，曾與蔡一同出訪南美洲友邦，難道包括古盛煇在內，與光電有關的「小英之友」，現在是不是都華麗轉身成了「信賴之友」呢？郭再欽與蔡清旭來往密切，而蔡宗融就是蔡清旭的哥哥，這是否說明了光電相關利益都被「小英之友」、「信賴之友」所壟斷、包攬。

李德維質疑，相關涉及光電利益弊案的人，都和民進黨有深厚的淵源，都有「小英之友」、「信賴之友」的影子，這難道不是「蛇鼠一窩」？甚至前內政部長徐國勇前往新竹市視察時，古盛煇也在其中陪同。

李德維呼籲，檢調不能因為涉及光電利益弊案的涉案人，是「小英之友」、「信賴之友」而卻步，必須將背後盤根錯結的弊案查個水落石出，否則就是愧對國人。