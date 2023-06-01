蘇巧慧籲黨中央做3點檢討　「已錯失第一時間成為受害者後盾的時機」

▲前民進黨婦女部主任許嘉恬。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨前黨工31日晚間透過臉書指控自己遭遇的性騷擾事件，而當時的婦女部主任許嘉恬沒有給予妥適的協助。民進黨中央也火速開鍘，許嘉恬即刻停職並接受調查。對此，民進黨立委蘇巧慧1日直言，黨中央應重啟調查、提供必要法律協助、檢討既有通報機制，「我們錯失第一時間成為受害者後盾的時機，黨中央應深切反省，做得比其他政黨還好。」

該名前黨工透過臉書貼文，引用近來知名台劇「人選之人」的台詞，「我們不要就這樣算了，好不好？很多事情不能就這樣算了」為題，描述了自己在真實工作環境中，遭遇一名名為輝哥的導演騷擾，而當時也向時任主管、婦女部主任許嘉恬申訴，但其態度與處理手法令她相當失望，最後選擇離開民進黨。而民進黨稍早火速開鍘許嘉恬。

蘇巧慧表示，針對昨天揭露的性騷擾事件，中央黨部稍早已召開記者會，並聲明終止一切與加害人的合作關係，同時拉高層級介入調查。但從這次的性騷擾事件可以看到，黨中央一定要重新檢討現有的性平申訴程序。

蘇巧慧呼籲中央黨部：第一、黨中央應重啟調查，依照查證結果究責懲處，並提出處置報告。第二、提供當事人必要協助，包括後續法律及諮商服務。第三、重新檢討性平通報機制，未來無論當事人申訴與否，相關主管知悉事件當下即應主動啟動調查。

蘇巧慧直言，從黨中央的新聞稿中已經看到初步方向，請務必確實做到，我們也會緊盯進度，我們錯失第一時間成為受害者後盾的時機，民進黨應該是不斷前進的政黨，黨中央應深切反省，做得比其他政黨還好。

對於該起吃案事件，議員黃守達則表示，性別平等，一直以來都是民進黨堅守的價值。「我們曾經勇敢過，為台灣衝出亞洲第一的婚姻平權法案；我們也曾經堅韌過，持續推動性別主流化、性騷擾防治、性別平等教育的建制」。然而，最近的爭議，卻迫使台灣社會開始懷疑：性別平等還是民進黨注重的價值嗎？

黃守達指出，他非常清楚，仍然有許多民進黨人正在努力補救已經發生的問題。歷史一次又一次證明，民進黨是一個願意反省、學習、自我修正的政黨。因此，作為一個民進黨員，也作為一個民進黨的黨公職，他必須鄭重建議黨中央：不只要認錯，不只要道歉，不只要處分，還必須採取具體行動。

黃守達表示，民進黨要拿出態度，拿出辦法，要讓台灣社會清楚知道，民進黨會建立起高度重視性平的組織文化；發生性平事件，會有最完整且審慎的調查機制。「我們的「友善」給與所有人，但不留一絲餘地給加害者，請黨中央，給台灣社會一個更清楚的說明以及更堅定的作為，捍衛我們不可動搖的價值。」