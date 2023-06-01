台南法拍會6日登場　iphone 12 256G歡迎競標

▲行政執行署台南分署於6日上午10時起，在二樓拍賣室舉辦動產拍賣會，歡迎民眾競標。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

行政執行署台南分署於6日上午10時起，在二樓拍賣室舉辦動產拍賣會，拍賣物品有2011年TOYOTA ALTIS、TOYOTA WISH、中華貨車、福特小貨車等汽車、2011年山葉機車、LG 電視機、涼風扇、電扇、暖氣機、鑽孔機、砂輪機等以及受南檢囑託拍賣的iphone 12 256G，歡迎民眾競標。

台南分署表示，本次拍賣活動比較吸睛的標的有二，一是台南地檢署囑託拍賣的iphone 12 256G，此標的是檢察官偵辦黃姓被告所屬詐欺集團涉嫌組織犯罪防制條例、洗錢防制法等案件時，查扣該集團供聯繫詐騙使用iphone 12智慧型手機1支，並委託台南分署就該智慧型手機進行偵查中變價拍賣，定有底價，歡迎有興趣民眾踴躍參加競標。

另一是2011年山葉機車，101CC，該車輛僅滯欠汽車燃料費1650元、交通罰鍰3100元，合計4750元，第一次拍賣，不定底價。

台南分署貼心提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的喔！

另外，為協助民眾儘速繳清欠款，回復正常生活，本日法拍會邀請義務人前來設攤販賣，預計將有販售手工果茶、奶酪、優格、果醬等產品及應景的粽子。

為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。