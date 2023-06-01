台東四腳督？劉櫂豪不排除繼續參選　「鄉親認同比政黨初選重要」

▲現任台東立委劉櫂豪初選意外落馬。（圖／翻攝劉櫂豪臉書）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨2024立委選戰部分，推派於初選勝出的前立委賴坤成出戰台東，3連霸立委劉櫂豪則意外落馬，但劉櫂豪1日表示，作為一個已經在台東打拼20幾年的現任立委，做好每一項工作，對未來充滿可能性，參選當然也是選項之一，「鄉親的認同跟支持絕對比政黨初選更重要。」為台東立委選情投下變數。

劉櫂豪表示，作為一個已經在台東打拼20幾年的現任立委，做好每一項工作，對未來充滿可能性，參選當然也是選項之一，會非常努力把每件事都做好。

至於黨主席賴清德是否知情？劉櫂豪僅回應，就做好自己的決定跟準備，至於外界關心的朋友，不論是在台東還是外地，知不知道可能要問當事人比較清楚。

劉櫂豪表示，台東長期藍大於綠，民進黨在台東初選的做法很容易受到外力控制，對初選結果表示尊重，但明年1月13日鄉親的認同跟支持絕對比政黨初選更重要，自己會持續努力往前走，參選當然是選項之一，最重要的工作是獲得民眾支持。

是否可能脫黨參選？劉櫂豪指出，後續發展的部分，民眾支持最重要，台東民眾的支持遠遠大於政黨或是其他考量，把台東放在心中第一首位，是自己長期以來從政的目標，有必要透過這個過程，彰顯劉櫂豪團隊長期以來在台東建立的正面價值。

劉櫂豪表示，不忍心看見過去一段時間扭曲、抹黑的方式從事政治活動，不是台東鄉親樂見，給台東鄉親更開闊的選擇，會慎重考慮勇敢往前。

