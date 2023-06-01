高嘉瑜批許嘉恬「句句在被害者傷口灑鹽」　呼籲性平部儘速給交代

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨前黨工31日晚間透過臉書指控自己遭遇的性騷擾事件，而當時的婦女部主任許嘉恬沒有給予妥適的協助。民進黨中央火速開鍘，許嘉恬即刻停職並接受調查。民進黨立委高嘉瑜1日表示，婦女部理應是這些受害者最堅實的後盾，時任婦女部主任卻句句都在被害者傷口上灑鹽，根本是對被害人再次的職場霸凌，性平部必須盡快給受害者一個交代。

該名前黨工透過臉書貼文，引用近來知名台劇「人選之人」的台詞，「我們不要就這樣算了，好不好？很多事情不能就這樣算了」為題，描述了自己在真實工作環境中，遭遇承攬黨部工作的廠商「輝哥」性騷擾，而當時也向時任主管許嘉恬申訴，但其態度與處理手法令她相當失望，最後選擇離開民進黨。而民進黨稍早火速開鍘許嘉恬。

高嘉瑜批評，許嘉恬當下卻毫無作為，甚至反問「所以呢？妳希望我做什麼？」、「那你當下為什麼不跳車？我不懂，你怎麼沒有叫出來？」句句都在被害人的傷口上撒鹽。

高嘉瑜指出，這類職場性騷擾案件，被害人往往須承受莫大的心理壓力，才有勇氣站出來、勇敢面對騷擾者，而本黨婦女部存在的意義，理應是要成為這些受害者最堅實的後盾。

對於事後處理，高嘉瑜批評，然而事與願違，身兼被害人主管的婦女部主任不僅漠視性騷擾，還接連兩次用冷漠的言語傷害被害人！根本是對被害人再次的職場霸凌，更與婦女部的成立宗旨背道而馳。

高嘉瑜指出，目前本黨第一時間已對此案回應：除將副秘書長許嘉恬即刻停職外、也拉高了調查層級，並承諾提供當事人必要的協助，以及後續的法律服務。賴清德副總統也宣示：對於性騷擾採取零容忍的態度，若有遇到類似事件的同仁，也會在受保護情況下，得到應有的調查真相，以及心理支持。

高嘉瑜表示，自己始終堅信：「性別平等是民進黨的核心價值」，也呼籲婦女部（性平部）應以此為己任，徹底檢討疏失，盡快給當事人一個交代。