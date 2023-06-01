許嘉恬疑性騷吃案被停職　他逆風挺：加油！

▲民進黨副秘書長許嘉恬爆「性騷擾吃案」。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨1日召開記者會，針對前黨工遭遇性騷擾，時任婦女部主任許嘉恬未妥善處理，疑吃案一事，將即刻停職調查。面對各界批評許嘉恬，前民眾黨中央委員張益贍說，他所認識的許嘉恬，即使不是百分百的《人選之人》裡的翁文方，但絕對不會是一個高振綱。

有黨工在臉書文章中控訴，當時她還是學生，主責一個專案，攝影團隊在回程的路上，導演趁著大家熟睡時對她性騷擾，不僅按著她的頭靠上肩膀，在她假裝醒來並藉故起身後，還一邊說著「累了吧，看妳很疲倦」，一邊愛撫與按摩她的後頸、下巴、肩膀和胸口，當時她嚇到不斷以「這是長輩的關心」、「是我的錯覺」等理由來合理化這些行為並安慰自己，沒想到對方還在廁所堵她。

該黨工指出，自己之後上報主管，沒想到許嘉恬卻反問，「所以呢？妳希望我做什麼？」第二次面談許嘉恬更說，「那妳當下為什麼……不跳車？我不懂，妳怎麼沒有叫出來？」

民進黨發言人、立委林楚茵宣布民進黨三點聲明，首先，賴清德表示，任何性騷擾事件採取零容忍態度，遇到類似事件同仁在保護下得到應有調查跟真相，還有支持，整個通報機制是否不足，該檢討就檢討，該認錯就認錯，務必確保人員安全；第二，調查小組會儘速調查，並提出處置報告；第三，許嘉恬副秘書長即刻停職接受調查。