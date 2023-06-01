台東立委選舉民進黨爆分裂？賴坤成籲中央盡快處理

▲劉櫂豪不排除繼續參選台東縣立委。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東區域立委選舉，民進黨日前提名初選勝出的賴坤成，但現任立委劉櫂豪爆出可能繼續參選，為民進黨立委選戰投下巨大變數。

劉櫂豪表示，作為一個現任立委而且已經在台東這塊土地上跟所有的好朋友努力打拼20幾年的櫂豪，做好每一項的工作，而且對未來充滿各種可能性，參選這件事情當然也是選項之一，我們會非常的努力把每一件事情都给做好。

那黨中央及主席知道這個事情了嗎？劉櫂豪說，他就做好一個自己應該要做的決定跟準備，那至於外界每位關心的朋友，他們知不知道啊可能要問當事人才會比較清楚。

劉櫂豪強調，民進黨在藍大於綠的台東所做的一個初選方法，長久以來大家就認為最容易受到外力的控制，當然對初選的結果我們表示尊重，不過最重要的還是一月十三號鄉親的認同跟支持、絕對是比政黨這樣的初選還來的重要。

至於有沒有可能脫黨參選？劉櫂豪說，民眾的支持是最重要的一件事情，台東民眾的支持遠遠大於外在的政黨或其他的考慮，台東在他心中是第一首位，也是長久以來他從政的方向及目標。

劉櫂豪強調，台東的正面的價值遠遠比任何政黨還重要，不忍心看見過去很長的一段時間，有一種用扭曲、抹黑攻擊的方式來從事政治活動，他覺得那是台東鄉親所不樂見的，給台東鄉親一個更開闊的一個選擇，這樣的選擇對台東如果是一種正面的力量那櫂豪會慎重的考慮好勇敢往前走。

賴坤成（上圖，記者楊漢聲翻攝）則強調，黨內初選是重要的民主機制，既然參加黨內初選就願賭服輸，他自己2次初選都曾落敗，仍是遵守規則替勝出者積極輔選，劉傳出繼續參選還沒到登記前都是未定數，但消息傳出對基層支持者都非常困擾。

賴坤成表示，他覺得劉應該要好好思考，他無法替劉決定要不要參選，尤其劉是現任立委、又是英系召集人，呼籲小英總統跟賴清德主席應該儘快處理這件事情。