台東公害陳情管道暢通　全年2473案...每案處理僅花1.96小時

▲台東公害陳情管道，全天候受理 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

隨著民眾對生活環境品質要求提高，環境公害或污染陳情案件也相對增加，台東縣環保局全年無休、24小時受理陳情報案，陳情管道包含電話、網路系統、手機APP、書面或親自陳情等多元方式，以111年受理報案統計資料顯示，84%使用電話為最多、4.5%使用手機APP、2.1%使用網路系統及9.4%為其他方式，且陳情案增加至2473件，平均每件處理時間1.96小時，符合12小時內處理時限，妥善處理率更達99%以上。

環保局指出，隨著社會環境保護意識抬頭以及民眾對生活周遭環境品質的要求提升，公害陳情可透過免費專線0800-066-666、環保局電話（089）221999、縣民服務專線1999、公害陳情案件網路系統、手機APP｢公害報報」等多元便利及暢通的管道報案，案件逐年提升，至去年計受理2473件，環保局持續加強環保稽查人員法規、專業知能及處理技巧的訓練，落實公害或污染行為的查察、取締或勸導改善及追蹤改善複查，使妥善處理率提升至99%以上，快速及有效解決公害陳情案件。

環保局呼籲，民眾發現環境公害或污染情形，避免使用網路社群發布或留言，保護自己和他人個資安全，並請善用環保局全年無休、24小時不打烊受理報案的管道，敘明公害或污染發生地點、時間及情節，並最好能留下聯絡方式，以在陳情內容不明確時利於稽查人員洽詢或回復說明處理情形，即時、正確、有效處理公害或污染案件，而所留下的個人資料，皆依規定保密，環保局全心全力維護大家的生活環境品質。