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台東縣運動園區游泳池　6／30下午4點起試營運

▲台東縣運動園區游泳池6/30下午4點起試營運。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣運動園區游泳池，6月30日下午4點起試營運。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府攜手台東大學並爭取投入約5千萬元經費，改善運動園區游泳池，目前工程已完工進入驗收階段，預計於6月30日下午4點起至7月4日晚間9點試營運，並如期於暑假正式啟用，試營運期間優惠票價每人50元，報名游泳課程將再打88折。

▲台東縣運動園區游泳池6/30下午4點起試營運。（圖／記者楊漢聲翻攝）

縣長饒慶鈴表示，此次與台東大學攜手活化台東校區游泳池，改善主要規劃兒童戲水池、超音波池、SPA池及25米正方的主池，除了主池外，3個小池都具備溫水功能；另外設有輕食區、無障礙入水設施、電動遮陽簾、親子廁所等貼心友善設施，提供縣民在台東市區有更方便、多元的泳池及親子戲水空間，增加親子休憩場所。

▲台東縣運動園區游泳池6/30下午4點起試營運。（圖／記者楊漢聲翻攝）

饒慶鈴強調，泳池改善完成後，後續優化管理營運將是未來最重要的工作，此次台東縣運動園區游泳池委外案，由WAY POINT威整合運動股份公司得標，承諾5年內將再投入100萬設備經費以提升服務及教學品質，並開放縣內學生正規體育游泳課使用且僅酌收清潔費，另外，每年將再開設12場之公益講座，包含銀髮族運動推廣、水上救生學術講座、學生水中安全課程，並將回饋300人次的免費游泳教學，希望帶來更好的管理品質及開設相關訓練課程，讓市區的親水空間更完善。

教育處長蔡美瑤指出，目前泳池即將在6月30日試營運，並在正式啟用後規劃許多優質泳訓課程給台東小朋友，希望從中培育台東的游泳小將，甚至有朝一日能在台東舉辦專屬台東縣學生的鐵人賽事。

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