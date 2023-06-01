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台東縣今開放「eTag扣繳路邊停車費」　東台灣智慧停車最後拼圖

▲▼台東縣6月1日起開放eTag代扣路邊停車費服務。（圖／遠通電收）

▲台東縣6月1日起開放eTag代扣路邊停車費服務。（圖／遠通電收）

記者李姿慧／台北報導

eTag代扣停車費版圖再擴大！端午4天連假將至，遠通電收宣布，繼宜蘭縣、花蓮縣陸續導入eTag自動代扣路邊停車費，今(1日)再攜手台東縣完成服務延伸至東台灣的最後一塊拼圖，目前台灣本島除雲林縣、南投縣，其餘縣市路邊收費停車格皆可使用eTag代扣停車費。

台東縣今起加入eTag自動代扣路邊停車費行列，eTag完成東台灣智慧停車最後一塊拼圖。台東縣政府表示，近年縣府以在地緩慢美學的特質推動「慢經濟」旅遊，連續4年獲得booking.com全球評比肯定，很開心eTag代扣路邊停車的服務能夠在台東縣落實，讓不論居住在此、或是前來旅遊的民眾，都能享有快速、便捷的路邊停車繳費體驗，省去繳停車費煩惱。

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遠通電收則表示，eTag用戶可使用「遠東商銀、國泰、台新、玉山或中信」等5家聯名銀行其中一家信用卡，透過uTagGo App、銀行網頁，就能快速申辦eTag停車扣繳服務，民眾申辦後，免持小白單至超商繳費，也不須在每次停車後再操作手機線上繳費，全程自動扣款不須擔心費用逾期。

遠通指出，使用eTag停車扣繳，停車還可累積HAPPYGO點數並兌換eTag儲值金，目前用戶數已達150萬。非常感謝台東縣政府加入合作，也持續洽談合作縣市，期待透過增加eTag的服務範圍，提升民眾出行便利性。

此外，遠通電收也推出「減碳遊」，民眾可加入uTagGo App會員，領取會員專屬優惠與超值生活好康，能以台新Point兌換、或使用格上租車、Klook玩樂、申辦遠傳門號等多元服務獲「減碳車幣」，用於折抵國道通行費及停車費。

uTagGo App也新增一鍵快速叫小黃或多元計程車的功能，即日起至端午連假，uTagGo會員再加碼，每週限量發放10元至50元面額的超值55688搭車金，直接折抵車資。

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