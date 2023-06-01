人選之人真實上演！民進黨爆性騷　受害人被反問：妳怎麼不叫出來

▲民進黨深夜發聲明，強調將進行後續調查與相關懲處。（示意圖／記者陶本和攝）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨一名女性前黨工在臉書指控，自己去年9月遭遇性騷擾，但時任民進黨婦女部主任許嘉恬不僅未給予幫助，還反問她「妳怎麼沒有叫出來？」甚至建議「妳可以去練習大叫」。對此，民進黨5月31日深夜發聲明，嚴厲譴責職權性騷擾情事，也為受傷害的同仁致上最深歉意及慰問。

「我們不要就這樣算了，好不好？很多事情不能就這樣算了，如果這樣的話，人就會慢慢地死掉，會死掉。」一名女子回憶台劇《人選之人─造浪者》的台詞，敘述自己過去在民進黨婦女部工作時，曾遭專案廠商性騷擾，但她向婦女部主任許嘉恬求助時，「她在最該是我後盾之時，選擇轉身離開。」

女子透露，當時她主責一個專案，但攝影團隊回程時，導演趁著大家上廂型車、長途昏暗之際，將她的頭摁在肩膀上。當時她嚇傻了，完全不知道是什麼情況，心想對方是不是出於長輩的關心？恐懼到試圖合理化說服自己，怎料對方卻繼續伸出狼爪，開始撫摸她身上的敏感部位。

女子表示，事後她向時任婦女部主任許嘉恬求救，但對方第一時間總在不是重點的地方放大細節，逼她做回憶陳述，且聽完只冷冷反問一句「所以呢？妳希望我做什麼？」讓她不禁覺得「好像不該感受難過、不該生氣、不該大驚小怪，因為它就是工作，所有被否定的情緒嘎然而止。」

女子回憶，第二次面談時，許嘉恬試圖營造輕鬆氛圍，稱自己過去選舉也遇過性騷擾，接著反問「那妳當下為什麼...不跳車？我不懂，妳怎麼沒有叫出來？」當下陪同的同事立即委婉解釋，並非所有人都在那種情況下自我保護，更何況當時女子坐在座位中間，根本無法跳車。

當下許嘉恬給的回饋是「那妳們可以利用午休時間一個小時啊，去對面華山大草坪也好，手牽手一起練習大叫，甚至練習從我們部門大叫喊到前面民主學院。」

事後，許嘉恬又找了她幾次，告訴她「妳也知道黨部就這麼小，妳的名譽可能會造成受損，妳要考量到這些後果」、「妳確定要我去跟媒創中心講這件事情嗎？婦女部算來算去也就那幾個同仁，大家想一想算一算也知道是誰。」

女子說，她聽出其中含意後，放棄追究此事，結果之後一通關切電話都沒接到，反倒是同事接到一堆關切電話，被追問女子有沒有散布謠言或說些什麼，讓她不禁感嘆「這樣的人如今是黨中央的副秘書長。當時高舉著婦女權益旗幟的人未成為我的翁文方，我就要成為我自己的翁文方。」

民進黨聲明



關於本黨前婦女部同仁，於去年九月執行工作任務時，遭承攬黨部工作之廠商性騷擾，民進黨嚴厲譴責任何利用職權性騷擾之情事，也為受到傷害的同仁致上最深的歉意及慰問。



時任婦女部主任在當時疑未妥善處理，未能積極保護受騷擾同仁，致同仁更受傷害，本黨深感遺憾。中央黨部秘書長得知此訊息後，非常重視，除已中止一切與該廠商之合作外，也立刻拉高層級，由性平部主任及主席室主任共同進行調查了解。



主席室主任與性平部主任所組成之調查小組已於今日與受傷害當事人見面談話，親自了解詳情。除提供當事人必要協助、後續法律服務外，並鄭重承諾，將繼續進行後續調查與相關懲處。