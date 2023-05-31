東京最高「雲霄飛車」出包！19人被卡半空中　曾因出事關閉3年

▲東京最高的雲霄飛車發生意外，19名遊客被卡在半空中。（示意圖／取自東京ドームシティ，下同）

記者王佩翊／編譯

日本東京都內最快、最高的東京巨蛋城遊樂園雲霄飛車「Thunder Dolphin」31日發生急停事故，設施突然停止運轉，當時一共有19名遊客被卡在半空中。目前營運單位東京巨蛋城仍在調查詳細發生過程與原因。而該遊樂設施2010年就曾經發生零件脫落砸傷人的意外，隨後更因此停止營運2年8個月，直到2013年8月才重啟。

根據ABEMA TMES報導，東京巨蛋城樂園的Thunder Dolphin是在攀爬至80.5公尺高後再急速下降的雲霄飛車，最大傾斜角度高達74度，最高時速130公里，是東京都內最快且最高的雲霄飛車。

警視廳指出，Thunder Dolphin於31日下午3時55分左右，在運行時突然停止，當時正在遊樂設施上的19名乘客就這樣被卡在半空中。根據規定，Thunder Dolphin最多可以乘載20人。由於Thunder Dolphin無法倒退，因此工作人員最後只能用手動模式，讓雲霄飛車慢慢地持續往前行駛過整段軌道，才成功讓乘客於終點安全下車。

所幸該起事故並未造成人員傷亡，目前仍不清楚遊樂設施突然停止運作的原因，一切仍待園方調查。事故發生後，Thunder Dolphin也停止營運一整天。

另一方面，Thunder Dolphin曾於2010年12月5日發生行駛中零件脫落砸傷女童的事件。為此，東京巨蛋城遊樂園當天起停止營運該項目，並且展開檢查。Thunder Dolphin 2013年4月2日開始為期4個月的整修工程，並在同年8月1日重新開放，而這也是該項目時隔2年8個月的整修期後首度重啟。