北韓發射衛星失敗墜海！專家分析「太過猴急」：過度重視政治成果

▲北韓31日發射火箭「太過猴急」。圖為金正恩去年11月18日視察發射洲際彈道飛彈火星-17型。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）今（31）日上午6時27分在平安北道鐵山郡發射疑似為運載火箭的飛行物體，豈料因第2節火箭引擎、燃料異常，最後墜落在西海（黃海）。專家分析，北韓此次發射火箭的時間點「太過猴急」，比起實際發射成功與否，當局更在意能否在政治宣傳上取得成效，才會導致火箭發射失敗。

根據《韓聯社》，北韓國家宇宙開發局在疑似為運載火箭的物體發射飛行2個半小時後，於上午9時5分坦承「發射失敗」，研判新型運載火箭千里馬-1號所使用的新型引擎、燃料發生技術上的缺陷，顯示出北韓在尚未完成所有技術性的準備下，便貿然進行此次發射。

北韓先後向日本海上保安廳、國際海事組織（IMO）通報，將於31日0時起至6月11日0時之間發射軍事偵察（間諜）衛星。

北韓向來遵守「逢五逢十」的政治慣例，今年7月27日即將迎來第70周年的戰勝節（韓戰停戰協定簽署紀念日），此前美國智庫曾透過衛星影像發現，北韓前陣子在平壤美林飛行場投入大規模兵力、車輛，疑似正為大規模閱兵儀式進行彩排，因此專家認為此次火箭發射帶有強烈政治動機，在戰勝節前的上半季，亟欲營造火箭「發射成功」的氛圍。

▲北韓發射疑似搭載間諜衛星的運載火箭失敗，南韓軍方在墜落海域實施打撈作業，撈起連結1、2節火箭的筒狀物。（圖／路透）

南韓統一研究院北韓研究室長洪敏（홍민，音譯）指出，北韓最近在平安北道鐵山郡東倉里西海衛星發射場、以及鄰近的第2發射場以「不尋常」的方式進行擴建工程，顯示其受到來自政治上的壓力，當局很有可能將發射火箭視為亟需解決的急迫問題。

其實，從北韓最高領導人金正恩最近的公開行程中，就可以得知北韓相當重視軍事偵察衛星的發射。金正恩4月18日帶著女兒金主愛視察國家宇宙開發局，宣布偵察衛星完成製造，本月16日又帶著金主愛視察軍事偵察衛星1號，批准之後的行動計畫，向外界宣示將於近期發射。

此外，北韓預計6月初召開朝鮮勞動黨第8屆中央委員會第8次全體會議（八中全會），屆時可能將評估軍事偵察（間諜）衛星發射成果。洪敏表示，「若今年上半季火箭發射失敗、甚至未能取得任何成果，則下半季可能要到很晚，當局才能提出能團結居民的成果。」

▲南韓25日發射運載火箭「世界號」，成功將8顆人造衛星送上目標軌道。（圖／達志影像／美聯社）

南韓北韓大學院大學校長梁茂進（양모진）則分析，「北韓預計至6月上旬前透過發射軍事偵察衛星，取得軍事上的治績。在6月中旬前後召開八中全會慶祝發射成功。最後，在戰勝節舉辦大規模的閱兵儀式。我認為，平壤當局正打算轉換局面，想要和國際社會取得對話。」

另外，南韓25日第3次發射自主研發的運載火箭「世界號」（KSLV-Ⅱ），成功將次世代人造衛星送上距離地表55公里處的軌道，此舉可能也刺激北韓加快腳步發射火箭，因為在該日4天以後，北韓便正式通報預計發射火箭的時間點。