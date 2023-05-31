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原魅力！原住民族聯合豐年節一連三天　邀世界族人回南島

▲▼來自大溪地冠軍舞團「Hei Tahiti」將登上聯合豐年節舞台，帶領民眾體驗南島樂舞。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼來自大溪地冠軍舞團「Hei Tahiti」將登上聯合豐年節舞台，帶領民眾體驗南島樂舞。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

一年一度最具指標性的花蓮原住民族聯合豐年節，將於今年7月21日至23日一連三天，在花蓮縣立體育場旁德興大草坪熱鬧登場。除了展現在地六大族群原住民族文化，今年更隆重邀請到、來自大溪地冠軍舞團「Hei Tahiti」登上聯合豐年節舞台，帶領民眾體驗南島樂舞的輕妙悠閒、熱情洋溢的海島風情。

▲▼來自大溪地冠軍舞團「Hei Tahiti」將登上聯合豐年節舞台，帶領民眾體驗南島樂舞。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，台灣是南島的一份子，花蓮原鄉更為南島文化發源地，因此今年度聯合豐年節以「南島的故鄉」為主軸，透過原住民族文化藝術的連結、論述與建構，持續深化在地原住民族精神的指標，實現「花蓮走向國際，世界走進花蓮」願景。也邀請在世界各地的家人，包括南島語族夏威夷、紐西蘭、大溪地等族人們回來南島的故鄉-花蓮，彼此分享樂舞的美好，全國朋友也一起來參與，將原住民文化推廣到全世界。

▲▼來自大溪地冠軍舞團「Hei Tahiti」將登上聯合豐年節舞台，帶領民眾體驗南島樂舞。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼聯合豐年節一連3，匯集來自全國及在地的優秀團隊超過20團的演出。
今年3月，縣府前往大溪地簽署訪花演出 MOU備忘錄，特別邀請榮獲全球知名2022 Heiva i Tahiti舞蹈職業組冠軍-Hei Tahiti舞團自7 ／17-7 ／27共計11天，前往花蓮不同鄉鎮、部落分享其精湛工藝、樂舞及文化，藉由肢體的動態學習、促進雙邊樂舞交流，讓原住民族文化繼續發光發亮，提升國際能見度。此外，大溪地冠軍舞團也將在聯合豐年節登台演出，期待透過含有豐富的文化藝術內涵，帶給親臨現場的民眾國際級的樂舞饗宴。

▲▼來自大溪地冠軍舞團「Hei Tahiti」將登上聯合豐年節舞台，帶領民眾體驗南島樂舞。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

本次聯合豐年節三天主題之夜分別為「秀姑巒溪之夜」、「花蓮溪之夜」、「奇萊平原之夜」，匯集來自全國及在地的優秀團隊超過20團的演出，帶來不同凡響的精彩節目。現場進駐超過150個多元展售(示)攤位，產品包羅萬象、應有盡有，讓民眾一次購足。而縣府也積極推廣在地產業，結合縣府輔導的族人工藝師、小農、旅宿業者等，首次規劃出花蓮在地原味特色攤位區，將呈現花蓮特色「原」風魅力。

▲▼來自大溪地冠軍舞團「Hei Tahiti」將登上聯合豐年節舞台，帶領民眾體驗南島樂舞。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

原民處藝術文化科科長徐采瑤指出，每年原住民族聯合豐年節皆邀請各原住民族群以樂舞交流匯聚，充份展現原住民族多元文化，縣府也很榮幸邀請到來自大溪地南島紋身藝術大師PATU MAMATUI TAMATA及PENIA，將到活動現場與遊客交流傳統藝術，分享來自大自然、神話與日常生活創作靈感如何成為唯美藝術文化圖像。歡迎大家一同來花蓮享受優美山海與人文風情，好看、好吃、好玩、好逛一次滿足。

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關鍵字：

魅力原住民聯合豐年節族人南島故鄉

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