　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

反原民歧視！台大生疾呼「全民原教」　籲成立族群平等委員會

▲▼台大原住民反歧視小組提出「成立族群平等委員會」四點訴求，希望消弭歧視原住民狀況。（圖／記者許敏溶攝）

▲近期接連爆發歧視言論事件，台大原住民反歧視小組提出「成立族群平等委員會」四點訴求。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

近期台大接連爆發歧視性言論事件，包括以「火冒4.05丈」布條諷原住民生加分制度，以及經濟系學生會選舉爆歧視性言論，台大原住民學生反歧視小組今（26日）透過「去污名、反歧視、挺原民」藝術行動表達不滿，高喊「全民原教要生效、族群申訴有管道」口號，除提出「成立族群平等委員會」等四大訴求，並遞交反歧視意見書與連署書給台大，校方則回應，將會成立工作小組，邀請原住民師生參與討論訴求中提出的建議。

台大近期接連發生歧視性言論的事件，包括台大學生會舉辦「言論自由月」活動，卻出現「火冒4.05丈」布條，暗諷原住民族學生加分而引發校內原住民學生不滿；另台大學經濟系學生會舉行正副會長選舉，其中一組候選人提出、「A罩杯以下女生國防必修2學分」等政見，因為歧視性言論而引發各界批判。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於台大接連發生兩起學生歧視事件，由多名台大學生組成「台大原住民學生反歧視小組」，今天中午在台大傅鐘前舉辦《反原民歧視，爭原民正義》記者會，進行「台大學生反歧視行動」，學生高喊「全民原教要生效、族群申訴有管道」、「拒絕忽略原住民、台大校長要回應」等口號，參與者並透過「去污名、反歧視、挺原民」藝術行動，在白布條上印上黑手印，象徵對原住民的污名、歧視與標籤。

▲▼台大原住民反歧視小組提出「成立族群平等委員會」四點訴求，希望消弭歧視原住民狀況。（圖／記者許敏溶攝）

▲參與活動者在白布條上蓋上黑手印，象徵原住民學生被污名化。（圖／記者許敏溶攝）

來自台東排灣族、現為台大社會所碩士生謝語謙回憶說，高中時一名同班同學因為學測成績無法申請上理想學校，就把情緒發洩在她身上，班上黑板寫上她的學測級分，她經過該同學身旁時，對方也會喊出她的級分，讓她相當不舒服，儘管她一再解釋說明，自己是外加名額，不會影響該同學權益，但類似狀況持續不斷，同學還回說，「好好喔！好想當原住民！」這是一個很不愉快與撕裂的經驗。

謝語謙指出，由於對方不斷騷擾，最後爆發衝突，但老師卻只單獨約談自己，並說該生因為升學壓力大，沒有出口，所以針對她發洩，「要我包容體諒」，明明不對是是該生，竟然要她包容；自己也因此包容了七年，但自己受的傷害卻沒被重視，每次加分政策被拿出來討論，以為是在討論政策，但反而是把加分政策當怨恨與歧視原住民的理由。

活動發起人陳以琳指出，近期接連發生的歧視事件，揭開大學校園不願面對的歧視現況，杜絕校園歧視不僅是被動處理單一事件，校方應承諾提出改善現況具體作法，並有責任積極營造友善的教育環境，所以反歧視小組提出四大訴求。

陳以琳說，四大訴求包括「成立族群平等委員會，提供原住民學生權利救濟的管道；增聘具備原住民文化敏感度輔導人力；在台大校園重大場合宣誓向原住民族致意；營造校園族群友善環境」。

台大學務長朱士維則出面接見反歧視小組，並接受遞交反歧視意見書與連署書。朱士維表示，可以承諾會成立工作小組，再邀請原住民師生加入工作小組，參與討論反歧視小組提出的四大訴求。

▲▼台大原住民反歧視小組提出「成立族群平等委員會」四點訴求，希望消弭歧視原住民狀況。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大學務長朱士維出面接受原住民反歧視小組遞交陳情與連署書，承諾會成立工作小組處理。（圖／記者許敏溶攝）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
「最強請假攻略」一圖看懂！　明年連假變8個
低價買進Nvidia　她3年後爽賺翻
快訊／東華大學墜樓！　24歲女全身血倒門口
快訊／YouBike補償方案！　受影響者每人賠500
快訊／找到了！跟團遊「澳花瀑布」失聯7天　尋獲遺體
快訊／嗆女消防不鎖門議員慘了　國民黨：移請考紀會
身價上兆黃仁勳逛饒河夜市！　「手提1袋」掀話題
掰了Netflix還有「4大平台可寄生」！　最低月付19元爽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

反原民歧視！台大生疾呼「全民原教」　籲成立族群平等委員會

第一季再奪103條人命！行人地獄縣市出爐　北、南、基更惡化

初夏線上旅展登場！星宇航空全航線機票9折　17優惠航點一次看

這裡發錢了！南投市新生兒津貼7／1起可領4萬　首胎補助追平北市

午後對流旺盛！雨彈來了　2縣市大雨特報

心儀妹子聊天愛傳「1句」！他超問號　眾人搖頭：結束話題吧

補班日過太爽！「這2類人」明年少休5天假　全場喊爽

旅遊業當面請命盼解除赴中「禁團令」！蔡總統：交通部正在討論

把聊天室「當備忘錄」被看光　小編狂收怪訊息：不想知道你買什麼

美國最新預測！瑪娃颱風「回頭」朝台灣　氣象局：外海北轉機率高

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

王思佳遭指「看不起窮人」反駁了　從沒自稱貴婦：我是盤子王..大嘆好累

3、4月統一發票開獎！　千萬得主是不是你？

漫威《星際異攻隊3》口碑爆棚重返榮耀！　第五階段必看《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》

「萬秀洗衣店」秀娥阿嬤逝世！　孫子證實：陪她走完最後一段路

下周可能發海警！瑪娃重回強颱「強度會更猛」　暴風圈侵襲機率增

反原民歧視！台大生疾呼「全民原教」　籲成立族群平等委員會

第一季再奪103條人命！行人地獄縣市出爐　北、南、基更惡化

初夏線上旅展登場！星宇航空全航線機票9折　17優惠航點一次看

這裡發錢了！南投市新生兒津貼7／1起可領4萬　首胎補助追平北市

午後對流旺盛！雨彈來了　2縣市大雨特報

心儀妹子聊天愛傳「1句」！他超問號　眾人搖頭：結束話題吧

補班日過太爽！「這2類人」明年少休5天假　全場喊爽

旅遊業當面請命盼解除赴中「禁團令」！蔡總統：交通部正在討論

把聊天室「當備忘錄」被看光　小編狂收怪訊息：不想知道你買什麼

美國最新預測！瑪娃颱風「回頭」朝台灣　氣象局：外海北轉機率高

全台最美！台東戒治所咖啡渣變身環保蚊香塔

OOHA品牌大使「現身LaLaport台中大創旗艦店」！任2瓶優惠價搶買「檸檬蜂蜜」超夯

快訊／SCFI小漲但法人估H2船公司將現虧損　6月漲價案成效待觀察

公司錄取8新人！一個月後結局超慘　「半數都辭職」全因1問題

超大膽！花蓮縣府公務車遭破壞　後車窗被砸...三秒膠灌門把

竹聯大哥飯店囚禁凌虐「豬仔」1個月　肉票鼻青臉腫慘況曝光

雪梨50年最重大火災！市中心7F建築燒成廢墟　2人自首「僅13歲」

持菜刀搶劫未遂　南警一看監視器馬上認出是他

包頭妹突遭蜂鳥盯上「瘋狂猛啄」！路人一臉懵…轉頭看背後秒懂

三招發票自動兌獎！LINE發票管家綁定還送LINE Point

隔2CM摸頭！柴犬傻等手降落 呆萌微笑融化49萬人：好可愛

生活熱門新聞

瑪娃進逼發陸警機率曝！雨彈強襲7地區

「超商浩克」暴走後首發聲！1舉洩感情狀況

LINE「6款可愛貼圖」快下載！　隱藏版賺到了

今年地表最強颱！瑪娃今明顛峰狀態「朝台灣前進」

颱風天前「做2件事」恐猝死　醫示警：無三高也會中鏢

露營爬山退流行？　網曝2原因

邪惡牛肉麵「泡麵哪家最頂？」內行推爆1款

今年最強颱「瑪娃」各國路徑圖　平均北北東迴轉

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

好市多推「超酷炫新玩具」　家長也暴動了！

沒住一起也能看Netflix！客服教1招解套

快許願！　久違的「天赦日」要來了

第4波疫情專攻「天選之人」！名醫曝原因：青壯年確診有1共通症狀

「5生肖」未來60天一路旺！升官加薪、愛情要來了

更多熱門

相關新聞

台大明畢典！教授控「校內不見國旗」　孫大千批：連國家也換了？

台大明畢典！教授控「校內不見國旗」　孫大千批：連國家也換了？

台灣大學明（27）日將舉行111學年度畢業典禮。不過，國民黨前立委孫大千26日卻在臉書發文表示，今日上午接到台大教授官俊榮的訊息稱「台大明天要舉行畢業典禮，但是校內卻見不到任何一面國旗」，質疑「台大換了校長之後，連國旗也要被消失了嗎？連國家也順便換了嗎？」呼籲台大將國旗還給大家。

搶看NVIDIA黃仁勳！明天台大畢典媒體報名爆滿　校方提前截止

搶看NVIDIA黃仁勳！明天台大畢典媒體報名爆滿　校方提前截止

台大生選舉　價值觀偏差又不負責

台大生選舉　價值觀偏差又不負責

明仁會染黑宜蘭原鄉！囂張擄人痛毆砍頭

明仁會染黑宜蘭原鄉！囂張擄人痛毆砍頭

《礦業法》修正案今完成朝野協商　月底前將三讀通過

《礦業法》修正案今完成朝野協商　月底前將三讀通過

關鍵字：

台大原住民反歧視

讀者迴響

熱門新聞

即／撞1700萬賓利　男大生不治

男大生撞賓利不治　家屬恐免賠車損

釘槍氣爆　工人膝蓋以下被炸斷

瑪娃進逼發陸警機率曝！雨彈強襲7地區

禾浩辰脫稿認跟韓國妹「發生2次一夜情」

賴家子女控阿公偷兒財產　5億送高中生　

5億高中生母「嫁碾米廠豪門」！前雇主曝：婚禮如喪禮

「超商浩克」暴走後首發聲！1舉洩感情狀況

水龍頭「開關竟在地上」！6千人讚：家裡也想裝

八點檔女星認「同居演員男友」！　朝結婚邁進「有了就生」

快訊／全家開出2張千萬發票

夫妻愛愛沒懷孕　檢查驚：老公是女的

LINE「6款可愛貼圖」快下載！　隱藏版賺到了

做愛用力過猛　他GG當場「斷成3節」

今年地表最強颱！瑪娃今明顛峰狀態「朝台灣前進」

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋
孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面