反原民歧視！台大生疾呼「全民原教」　籲成立族群平等委員會

▲近期接連爆發歧視言論事件，台大原住民反歧視小組提出「成立族群平等委員會」四點訴求。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

近期台大接連爆發歧視性言論事件，包括以「火冒4.05丈」布條諷原住民生加分制度，以及經濟系學生會選舉爆歧視性言論，台大原住民學生反歧視小組今（26日）透過「去污名、反歧視、挺原民」藝術行動表達不滿，高喊「全民原教要生效、族群申訴有管道」口號，除提出「成立族群平等委員會」等四大訴求，並遞交反歧視意見書與連署書給台大，校方則回應，將會成立工作小組，邀請原住民師生參與討論訴求中提出的建議。

台大近期接連發生歧視性言論的事件，包括台大學生會舉辦「言論自由月」活動，卻出現「火冒4.05丈」布條，暗諷原住民族學生加分而引發校內原住民學生不滿；另台大學經濟系學生會舉行正副會長選舉，其中一組候選人提出、「A罩杯以下女生國防必修2學分」等政見，因為歧視性言論而引發各界批判。

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對於台大接連發生兩起學生歧視事件，由多名台大學生組成「台大原住民學生反歧視小組」，今天中午在台大傅鐘前舉辦《反原民歧視，爭原民正義》記者會，進行「台大學生反歧視行動」，學生高喊「全民原教要生效、族群申訴有管道」、「拒絕忽略原住民、台大校長要回應」等口號，參與者並透過「去污名、反歧視、挺原民」藝術行動，在白布條上印上黑手印，象徵對原住民的污名、歧視與標籤。

▲參與活動者在白布條上蓋上黑手印，象徵原住民學生被污名化。（圖／記者許敏溶攝）

來自台東排灣族、現為台大社會所碩士生謝語謙回憶說，高中時一名同班同學因為學測成績無法申請上理想學校，就把情緒發洩在她身上，班上黑板寫上她的學測級分，她經過該同學身旁時，對方也會喊出她的級分，讓她相當不舒服，儘管她一再解釋說明，自己是外加名額，不會影響該同學權益，但類似狀況持續不斷，同學還回說，「好好喔！好想當原住民！」這是一個很不愉快與撕裂的經驗。

謝語謙指出，由於對方不斷騷擾，最後爆發衝突，但老師卻只單獨約談自己，並說該生因為升學壓力大，沒有出口，所以針對她發洩，「要我包容體諒」，明明不對是是該生，竟然要她包容；自己也因此包容了七年，但自己受的傷害卻沒被重視，每次加分政策被拿出來討論，以為是在討論政策，但反而是把加分政策當怨恨與歧視原住民的理由。

活動發起人陳以琳指出，近期接連發生的歧視事件，揭開大學校園不願面對的歧視現況，杜絕校園歧視不僅是被動處理單一事件，校方應承諾提出改善現況具體作法，並有責任積極營造友善的教育環境，所以反歧視小組提出四大訴求。

陳以琳說，四大訴求包括「成立族群平等委員會，提供原住民學生權利救濟的管道；增聘具備原住民文化敏感度輔導人力；在台大校園重大場合宣誓向原住民族致意；營造校園族群友善環境」。

台大學務長朱士維則出面接見反歧視小組，並接受遞交反歧視意見書與連署書。朱士維表示，可以承諾會成立工作小組，再邀請原住民師生加入工作小組，參與討論反歧視小組提出的四大訴求。

▲台大學務長朱士維出面接受原住民反歧視小組遞交陳情與連署書，承諾會成立工作小組處理。（圖／記者許敏溶攝）