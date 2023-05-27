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台大頻爆歧視事件！校長強調：絕不容許　校務會議將提案成立委員會

記者許敏溶／台北報導

近期台大接連爆發歧視性言論事件，包括以「火冒4.05丈」布條諷原住民生加分制度，以及經濟系學生會選舉爆歧視性言論，台大校長陳文章今（27日）指出，同學發表言論時，不管開玩笑或其他意思，都不應該造成別人不舒服或受到歧視，校方一貫立場是尊重多元文化、維護族群平等，不容許這樣行為，下周六校務會議上將提案討論，成立相關委員會或工作小組，討論校園族群平等的問題。

▲▼台大原住民反歧視小組提出「成立族群平等委員會」四點訴求，希望消弭歧視原住民狀況。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大近期接連爆發歧視言論事件，台大原住民反歧視小組提出「成立族群平等委員會」四點訴求。（圖／記者許敏溶攝）

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台大近期接連發生歧視性言論的事件，包括台大學生會舉辦「言論自由月」活動，卻出現「火冒4.05丈」布條，暗諷原住民族學生加分而引發校內原住民學生不滿；另台大學經濟系學生會舉行正副會長選舉，其中一組候選人提出、「A罩杯以下女生國防必修2學分」等政見，因為歧視性言論而引發各界批判。

對於台大接連發生兩起學生歧視事件，引發各界批評，更有名台大學生組成「台大原住民學生反歧視小組」抗議，昨中午在台大傅鐘前舉辦《反原民歧視，爭原民正義》記者會，進行「台大學生反歧視行動」，學生高喊「全民原教要生效、族群申訴有管道」、「拒絕忽略原住民、台大校長要回應」等口號，參與者並透過「去污名、反歧視、挺原民」藝術行動，在白布條上印上黑手印，象徵對原住民的污名、歧視與標籤。

▲▼陳文章表示，台大一貫立場是尊重多元文化、維護族群平等，不容許歧視行為，左為台大主秘王大銘。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大校長陳文章（圖右）表示，台大一貫立場是尊重多元文化、維護族群平等，不容許歧視行為。（圖／記者許敏溶攝）

台大今天舉行畢業典禮，會後校長陳文章接受媒體聯訪時指出，台大的立場是尊重多元族群，維護多元文化，是民主社會應該有的價值，當同學發表言論時，不管開玩笑，都不應該造成別人不舒服或受到歧視，「這都是不應該」，且學校一貫立場是尊重多元文化、維護族群平等，不容許這樣行為。

陳文章近期和教育部與國內頂大，一起到美國進行學術交流，陳文章說，自己雖然人在國外，但持續關心台大事務，在經濟系發表聲明書後，台大校方也在本周二發表聲明，這代表校方立場。

對於反歧視小組的提案，陳文章表示，學校成立任何一個委員會，不是校長說了就可以成立，必須經過相關委員會處理，學務處與學生會也討論過，在下周六校務會議上提案，成立相關委員會或工作小組，討論校園族群平等的問題。

▲▼台大原住民反歧視小組提出「成立族群平等委員會」四點訴求，希望消弭歧視原住民狀況。（圖／記者許敏溶攝）

▲參與活動者在白布條上蓋上黑手印，象徵原住民學生被污名化。（圖／記者許敏溶攝）

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