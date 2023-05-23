學生歧視言論連爆！台大校方道歉：惡意或玩笑都不被接受

▲台大近期接連發生歧視性言論事件，包括「火冒4.05丈」字樣引起原住學生反彈。（圖／台大學生會提供）

記者許敏溶／台北報導

台大近期接連爆發歧視性言論的事件，包括以「火冒4.05丈」布條諷原住民生加分制度，以及經濟系學生會選舉爆歧視性言論，台大今（23日）發布公開道歉聲明，「我們深感遺憾並責無旁貸」，並強調任何違反人權價值和相關法律的歧視，無論出於惡意或玩笑，皆不能被接受，台大將著手研擬成立相關委員會，並邀請校內師生參與規劃，期待藉由制度性設置，積極保障教職員工生免受歧視權益。

台大近期接連發生歧視性言論的事件，包括台大學生會舉辦「言論自由月」活動，卻出現「火冒4.05丈」布條，暗諷原住民族學生加分而引發校內原住民學生不滿：另台大學經濟系學生會舉行正副會長選舉，其中一組候選人提出、「A罩杯以下女生國防必修2學分」等政見，因為歧視性言論而引發各界批判。

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台大則在今天發布公開聲明道歉，台大指出，校園近日發生涉及歧視性言論事件，不僅對校內成員帶來傷害，也引發社會大眾的關注和影響，「我們深感遺憾並責無旁貸」。而人性尊嚴的維護及人權的保障是民主社會的核心價值，台大強調，任何違反人權價值和相關法律的歧視，無論出於惡意或玩笑，皆不能被接受，雖然支持言論自由的價值，但並不意味言論可以無限制地冒犯、傷害社會的多元族群。言論自由不應涵括仇恨及歧視性言論，自由與平等應受同等重視。

▲對於接連發生歧視性言論事件，台大除公開致歉，也將成立委員會避免被教職員生被歧視。（圖／記者許敏溶攝）

台大表示，大學是一個教育機構，也是台灣社會人才養成的重要場域。教育範疇不僅包括專業知識，基本人文素養及人權價值更是教育核心理念，為了建立友善校園環境，實踐校園零歧視，台大將著手研擬成立相關委員會，並邀請校內師生參與規劃，期待藉由制度性的設置，積極保障校內教職員工生免受歧視的權益。

台大在聲明中，感謝每一位關注歧視性言論事件的個人及團體，多元價值的尊重及推動不能等待，也再次為台大校園內發生歧視性言論表達遺憾與自責，台大指出，將積極推展上述應對措施及承諾，在尊重學生自治發展的同時，在反歧視校園環境的實踐上，提供學生協助，期盼在師生共同捍衛之下，齊心打造兼顧學生自治、多元友善、零歧視的校園環境，保障每個人擁有尊嚴生活的權利。