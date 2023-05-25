明仁會染黑宜蘭原鄉！囂張擄人痛毆砍頭　百警8路攻堅直搗巢穴

記者游芳男／宜蘭報導

竹聯幫明仁會在原鄉成立第一個幫會南澳分會，凶殘犯案染黑部落，長老直呼「連祖靈都不會原諒！」。該會無法無天，主嫌梁姓男子及其幫眾，更於4月30日南澳鄉運舉行時，刻意滋事挑釁，事後分乘多部自小客車前往對方部落，意圖將2名被害人擄走毆打、並持刀砍傷頭部，鮮血直流。近百警日前攻堅，並查獲外型有如前新北黑幫成員對當鋪掃射時所持之「PCC衝鋒槍」的電動步槍，梁姓主嫌8人被送辦。

▲明仁會南澳分會梁姓主嫌等8人染黑原鄉，被抓送辦，警方並起出「PCC衝鋒槍」等槍械。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣警局表示，日前蒐報得知，南澳地區梁姓男子，打著竹聯幫明仁會南澳分會的招牌招兵買馬，大量吸收南澳地區之原住民青少年等進入該會，近期於南澳地區參與多次聚眾鬥毆及尋仇事件，簡直無法無天。

另，梁男及其幫眾，更於4月30日南澳鄉鄉運會舉行時刻意滋事挑釁，事後更罔顧員警告誡，分乘多部自小客車前往對方部落，意圖將2名被害人擄走毆打、並持刀砍傷頭部，鮮血直流，梁男等人的囂張行徑，連原鄉部落的長老都看不下去，直呼「連祖靈都不會原諒！」、「上帝會懲罰你！」。對於梁男及幫眾已成南澳原鄉治安之毒瘤，讓民眾痛惡不已。

縣警察局長林武宏獲知上情後，立即指示蘇澳分局及刑警大隊共組專案小組並報請宜蘭地方檢察署檢察官指揮偵辦，由於這是竹聯幫仁堂明仁會對原住民族群欲成立的第一個幫會，且於1個月內連續於南澳地區犯下3件暴力案件，行徑極為囂張。

為此，專案小組連續多日埋伏跟監後，迅速釐清幫中結構及相關涉案犯嫌身分，並於5月23日動員近百餘名精銳警力，兵分8路全面攻堅檢肅，當街壓制，並在犯嫌住處及車輛查扣改造獵槍1把、改造電動步槍1把、木刀及木棒1支，鋼珠1瓶，喜得釘1包，其中電動步槍外型有如前新北黑幫成員對當鋪掃射時所持之「PCC衝鋒槍」，外型相當驚人。

梁男等8名惡徒訊後即依違犯組織犯罪條例及刑法故意傷人、恐嚇等罪，移送偵辦。