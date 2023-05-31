雞排妹出局！民進黨改徵召吳沛憶　應曉薇大酸：初選詐騙案

▲國民黨台北市議員游淑慧、應曉薇。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

「雞排妹」鄭家純獲民進黨徵詢參選台北市第5選區（中正萬華）立委，但因「英系」在地市議員吳沛憶早表態願投入參選，引發派系鬥爭問題，黨內外負評不斷，民進黨提名小組最終推薦提名吳沛憶。面對雞排妹的出局，有意爭取該區立委的國民黨台北市議員應曉薇大酸，民進黨初選彷彿詐騙案。

賴清德今天下午將正式提名吳沛憶參選台北市第5選區（中正萬華）立委，原傳出的「雞排妹」鄭家純已不在名單上，有意挑戰同一選區的國民黨議員應曉薇，31日上午回應指出，民進黨說要打詐，但感覺民進黨初選就像是一場「初選詐騙案」，先是派鄭家純到中正萬華暖場，結果前衛福部長陳時中還表態挺吳沛憶，給吳沛憶一個「一點都不甜」的果子。

應曉薇提及，「民進黨的初選，真的不像國民黨光明正大走大路，搞得像是初選詐騙，有沒有想過參選人情何以堪？」而吳沛憶現在當然很開心，但對方只當過1屆市議員就要轉任，倒楣的是做了6屆市議員的劉耀仁心情如何？且鄭家純做人大量，什麼事都吞了，但若下次民進黨要派她到任何地方，就都可能又是「初選詐騙」。

至於國民黨對中正萬華立委提名的最新進度，應曉薇認為，國民黨就是開大門走大路，該怎麼做就怎麼做，不會有這些暗算小動作，更不可能去找任何人弄聲量，「我覺得國民黨這點是公平公正」。