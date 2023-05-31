侯友宜美麗島民調吊車尾　她分析最大問題：不要怪別人不支持

▲國民黨總統參選人侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

根據《美麗島電子報》最新總統民調，民進黨參選人賴清德35.8％、民眾黨參選人柯文哲25.9%、國民黨參選人侯友宜18.3%墊底。資深媒體人陳鳳馨分析，侯友宜身上最大的問題是他怕爭議，確實他這樣選新北市選很好 ，但要當總統，每個人都要跟你走，總是要給大家指出方向，如果大家看不清楚你的路，就不要怪別人不支持你。

陳鳳馨在《少康戰情室》說，侯友宜過去避免爭議的選法，確實新北市長選戰連任大勝，這就是問題，他認為這樣成功，為何不能這樣選總統，但選新北市爭議話題你碰沒關係，只要地方上累積好感度就好，可是當總統這樣沒辦法，

陳鳳馨指出，如果每件事都怕爭議，到最後你就走不出你的路，在初選確定之後，侯友宜身分已定，就是總統參選人，而台灣有幾件事情避不開，比如兩岸要怎麼樣才能和平，比如說能源，這是不能夠避開的，沒有一條完美的路，如果有就不需要你處理了。

對於民調，侯友宜回應，坊間的各種民調都是參考用，最重要是要瞭解人民的問題、解決人民的痛苦，能夠提出有效施政的方向，讓國人能夠了解國家的未來要到哪裡去。他希望建構的是一個和平安定、繁榮永續的國家，這些相關的國政他都會逐一來跟大家做一個報告。