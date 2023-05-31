北市殯葬處女貪官過太爽！月花30萬做SPA醫美...還供養法師

▲前北市殯葬處副處長王文秀包庇廠商得標後索賄遭起訴。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

前台北市政府殯葬處副處長王文秀，多次以洩漏底標等機密護航廠商得標再索賄，專案小組追查發現，王文秀平均年薪120多萬元，但卻經常去做SPA、醫美，還要支付車貸、房貸、供養法師，月開銷20到30萬元，與收入顯不相當，台北地檢署31日依貪污收賄等罪起訴王和廠商等8人，並請法院沒收王女來源不明財產249萬元。

廉政署獲報，已調職台北市文山區主任秘書的王文秀，在2020年間辦理「年度聯合祭典採購案」時，為了讓朋友經營的福臨國際禮儀公司取得標案，竟然私下找外聘評委「咬耳朵」，說其他廠商的壞話，導致標案流標，並順利引導評委在第2次開標時，評選出福臨取得價值1220萬元的標案，另外又洩漏福臨公司已取得「無名屍採購案」的評選結果。

▲前台北市政顧問許志成涉案遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

此外，王文秀和前北市府市政顧問許志成，也以拍照傳送截圖的方式，把「年度電子輓聯案」、「網路公祭示範禮儀廳案」資料洩漏給雄互聯科技公司取得標案；另外王文秀也協助朋友洪鉦皓以亞森公司借牌取的693萬元的「殯儀館清潔維護案」、179萬元的「辦公室清潔案」。

另外在2019年到2022年的北市一殯二殯及辛亥路橋下的「停車場委託經營案」，王文秀找到有意投標的張簡鼎晉、陳永傑、陳紫皓等人，以泰祥公司名義投標，首次開標結果不如預期，王文秀竟遊說不知情的殯葬處長把評選結果退回，舉行第2次開標，順利以1億200萬600員決標給泰祥公司後，王文秀陸續開口索賄，前後共拿到60萬元。

另外，寶相閣公司申請興建生命紀念館時，因緊鄰道路寬度不足等問題卡關，也涉嫌以現金行賄、希望王女協助解決審核問題，但最後生命紀念館案申請案遭否決。

▲涉嫌協助王文秀收賄的中間人白手套陳紫皓。（資料照／記者劉昌松攝）

最誇張的是，檢察官和廉政署調查發現，王文秀任職殯葬處期間，從2019年到2021年，年薪都約120多萬元，頂多每月還會從先生帳戶獲得轉帳1萬8千元，但王文秀另1個帳戶卻在這3年間被提領了931萬元，加上曾經支付的醫美、SPA、供養法師還有繳貸款，每個月花費20萬到30萬元不等。

王文秀辯稱老公在特殊節日就會給她5萬元紅包，加上幫朋友介紹案子可以分紅利潤，但老公和朋友都否認，檢察官黃聖認定，目前仍在王文秀戶頭內的249萬6000元屬於來源不明財產，並痛批王文秀經手喪葬這種人生大事業務，本應讓民眾人生最後一哩路順利完成，卻與廠商勾結取得不法利益，起訴請求對王文秀從重量刑，並沒收帳戶內來源不明財產。

同案遭起訴的還有許志成、廠商陳永傑、詹坤霖、張簡鼎晉、陳紫皓、洪鉦皓、張景森等7人一並遭到起訴，全案偵辦時也遭約談的其他廠商林震雨、林栢宗、吳忠晉及其他公務人員均因罪嫌不足，獲不起訴。