柯、郭夜會害侯友宜被邊緣？　藍議員：郭台銘說會支持國民黨候選人

▲國民黨台北市議員游淑慧、應曉薇。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨2024總統參選人柯文哲30日訪金門，鴻海集團創辦人郭台銘晚間帶著酒意，直衝柯下榻的民宿，說要帶柯去看海，還稱「我跟柯文哲海誓山盟」，引發外界認為國民黨總統參選人侯友宜將被邊緣。對此，國民黨台北市議員游淑慧認為，若郭會維持之前稱「支持國民黨提名候選人」的態度，那同時扮演跟柯的橋樑，也沒什麼不好。

應曉薇、游淑慧31日上午在台北市議會召開記者會，會後接受媒體訪問。針對郭台銘強拉柯文哲看海，此舉被解讀將影響侯友宜？應曉薇表示，選舉就是要多交朋友，多一個朋友，總比多一個敵人好，「我覺得這都是用很正面方向去看」。

游淑慧則說，郭台銘之前已經非常多次說過，會支持國民黨提名候選人，但郭跟柯也是長期交往好友，如果郭台銘在2024年選舉仍維持之前態度，支持國民黨候選人，但同時扮演著跟柯文哲的橋樑，「我覺得這沒什麼不好，並非只要不同陣營見面就要躲來躲去、廝殺來廝殺去，政治之外還有朋友」。

至於是否會擔心郭台銘與柯文哲配在一起？游淑慧認為，如果郭、柯一開始理念有相合，且有配的打算，郭台銘就不會在這1、2個月努力爭取國民黨認同，其實一開始郭台銘仍是自由身，可選擇跟柯文哲配對，但郭台銘沒做此決定，代表郭對藍軍理念，仍認為「唯有國民黨可下架民進黨」。