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桃園好棧特色民宿評鑑暨服務品質健檢　即日起開放報名

▲桃園好棧特色民宿評鑑暨服務品質健檢，即日起開放報名

▲桃園好棧特色民宿評鑑暨服務品質健檢，即日起開放報名。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園自助遊，民宿如何找？桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟31日表示，桃園市合法設立民宿共有118家，為提升桃園市民宿產業發展，朝向「品質國際化、服務多元化」為目標，藉由「住民宿、玩桃園」的旅遊方式，透過特色民宿吸引旅客入住，成為旅行桃園的起點，進行區域或跨區觀光體驗，營造出屬於桃園特色的旅遊氛圍。

▲桃園好棧特色民宿評鑑暨服務品質健檢，即日起開放報名

▲周柏吟局長出席桃園好棧特色民宿評鑑暨服務品質健檢說明會。（圖／觀旅局提供）

市府觀旅局為辦理桃園好棧特色民宿評鑑暨服務品質健檢，以提升桃園民宿服務品質，為旅客把關，也找出屬於桃園獨特魅力的特色民宿，成為桃園國際化推廣的重要夥伴！辦理說明會吸引共有30多家民宿業者參與，參選踴躍，現場反應熱烈，由市府與民間共同攜手，打造桃園優質旅宿品牌。

周局長表示，桃園好棧是觀旅局未來國內及國際行銷的重要夥伴，民宿業者的創意遊程，也都會一併納入推廣行銷，讓桃園民宿服務與現在市場及國際旅客需求接軌，成為桃園特色亮點。桃園民宿協會理事長鍾炫時肯定市府投入相當多資源行銷，鼓勵業者參加桃園好棧，新成立的民宿夥伴，要提升實力，努力爭取，民宿前輩們也要維持好品質，更進一步升級服務，讓桃園民宿越做越好，帶給觀光客感動。

▲桃園好棧特色民宿評鑑暨服務品質健檢，即日起開放報名

而為提升民宿服務品質，找出桃園民宿特色定位，今年度的「桃園好棧特色民宿評鑑暨服務品質健檢」，在報名表設計有別於以往金牌好棧評鑑辦法，特別納入了「桃園民宿服務品質健檢自評表」，以旅客體驗媒介的六大面向「訂房及民宿資訊服務」、「付款方式」、「接待及住房服務」、「軟體服務多元性」、「硬體及環境」及「其他友善旅客服務品質作為」，透過書面資料審查、委員實地訪查及委員綜合討論會議三個階段，遴選出優質特色民宿。

▲桃園好棧特色民宿評鑑暨服務品質健檢，即日起開放報名

民宿業者對於桃園好棧獲選後，可獲得的行銷資源展現高度興趣，觀旅局周柏吟局長表示，今年與GOPRO SUMMIT合作，8月將有國際玩家來桃園體驗民宿及戶外遊程，並透過GOPRO官方宣傳資源及玩家個人行銷資源，將桃園民宿推向國際舞台；而國內市場部分，也將利用目前最熱門的部落客團購，打響桃園民宿知名度，直接帶來住房率；今年8月將透過桃園好棧的整體行銷案，結合世客博遊程及經發局「你消費我買單」的抽獎活動，讓遊客於桃園好棧的住宿消費可以加碼抽獎，吸引遊客入住桃園好棧。

觀旅局強調，本年度的「桃園好棧特色民宿評鑑暨服務品質健檢」自即日起至6月12日止開放報名，並預計於7月底前公告評鑑結果，相關報名辦法與簡章詳見桃園民宿管家學校活動官網。

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