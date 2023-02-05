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新北動物展演評鑑出爐　野柳海洋世界、鹿羽松牧場獲良級

▲新北落實動物保護政策 動物展演場所評鑑出爐。（圖／新北市動保處提供）

▲業者鹿羽松牧場人員與羊駝互動。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處日前辦理動物展演評鑑，每2年舉辦評鑑考核1次，以落實動物保護政策。本次評鑑地點為野柳海洋世界、鹿羽松牧場、準休閒農場等3家，已取得動物展演許可證業者，針對業者經營管理、環境設施、動物狀況、營運制度、動物福利等執行狀況進行評鑑，評鑑結果2家業者獲得良級、1家業者獲得普通級。

動保處表示，民眾外出遊玩，和動物互動時，應選擇有動物展演許可證場所，以確保動物被妥適照料和人員安全，本次評鑑邀請國立成功大學生命科學系教授王浩文、臺北市立動物園助理研究員彭仁隆、臺北市立動物園輔導員陳賜隆等3位專家學者擔任評鑑委員。

▲新北落實動物保護政策 動物展演場所評鑑出爐。（圖／新北市動保處提供）

▲綿羊豬飼養環境擺設石塊和輪胎以提高環境豐富度。

萬里區野柳海洋世界表示，新進飼育員基礎訓練需3個月，新進人員要熟悉動物基本知識、場內環境、練習簡單餵食互動；通常需3年以上時間才能成為1名資深飼育員；園區內每日會有多名飼育員一起觀察動物狀況，鯨豚育幼池1天則需進行觀察3至5次；每場動物展演均有飼育員在場，鯨豚、海豹展演1天不超過2場；每場展演時間不超過15分鐘。

助理研究員彭仁隆表示，在有限空間落實展演動物輪替，也須提供動物充分休息時間，並盡可能讓使用空間最大化，以增加動物探索環境機會；而王浩文教授也提醒業者，應特別注意海豚例行性健康檢查，尤其皮下脂肪監測、血液檢查頻度、餵飼魚種豐富性等皆可再提升，本場評鑑獲得良級。

▲新北落實動物保護政策 動物展演場所評鑑出爐。（圖／新北市動保處提供）

▲業者簡介其營運狀況以及飼養環境。

位於金山區鹿羽松牧場飼養梅花鹿、羊駝、綿羊豬、侏儒羊等動物，業者在飼養管理上花了很多心思，如羊隻飼養環境裝設木橋，豬隻飼養環境擺設石塊和輪胎，以提升環境豐富度。對於牧場園區規劃，彭仁隆建議設置更多教育解說牌，以加深民眾動保教育觀念，該場評鑑獲得良級。

另外，五股區準休閒農場飼養天竺鼠、蛙、龜、蛇、雞、鴨、鵝等多種動物，農場業者為天竺鼠提供充足食物並保持環境乾燥，也在禽類的畜舍加大空間、維持良好通風，並鋪上落葉提供鳥禽啄食昆蟲的機會，農場合作獸醫每月定期巡視動物健康狀況並提供醫療處置。輔導員陳賜隆表示，引進動物時應考慮動物對環境適應的能力，飼養環境若能打造成貼近動物的仿原生環境會更好，該場評鑑獲得普通級。

▲新北落實動物保護政策 動物展演場所評鑑出爐。（圖／新北市動保處提供）

▲學者和業者討論現場所見。

動保處長楊淑方表示，許多農場、民宿、餐飲業等業者為吸引民眾前往消費，標榜飼養可愛動物，提供民眾餵食互動、拍照打卡，這些展演場所如涉及營利行為，需依《動物保護法》第6-1條規定申請許可證。

此外，業者如進口野生動物須遵守《野生動物保育法》第24條規定需經中央主管機關同意；動保處也呼籲民眾，飼養動物應提供安全舒適的環境並善待動物，以免違反動保法第6條騷擾、虐待或傷害動物。

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