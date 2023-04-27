防汛先整備！九河局評鑑水利建造物　花蓮3處設施獲肯定

▲▼九河局抽查須美基溪排水、國強抽水站及鳳義坑排水設施，給予肯定。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

面對全球氣候劇烈變遷，致災型強降雨造成水患的情況愈發嚴重，為讓水利建造物在汛期能發揮功能以確保防洪安全，經濟部每年依據水利建造物檢查及安全評估辦法、防水洩水建造物檢查及安全評估技術規範及相關規定辦理年度水利建造物檢查。

經濟部水利署第九河川局日前由阮副局長香蘭率隊，隨行顏委員嚴光、劉委員泉源、陳委員智彥蒞臨本縣辦理「112年度水利建造物檢查評鑑」作業，針對本縣區域排水等水利建造物的維護管理情形進行督導，並對於本縣水利建造物改善情形提出專業建議。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府近年致力於對氣候變遷所造成之自然、人文、社會與經濟等影響，進行各種減緩與調適之行動，提高承洪能力並檢討生態系統，將水岸週遭環境之地景文化特色作通盤考量，並推動水域環境營造、下水道改善、水質淨化、滯洪池生態地景及植栽美化等工程，打造安全與永續的水環境。

評鑑抽查須美基溪排水（新城鄉）、國強抽水站（花蓮市）、鳳義坑排水（鳳林鎮）等3處本縣水利設施，委員現場給予肯定外並提供諸多寶貴意見，花蓮縣府表示，將採納盡快整備並持續精進維護防汛安全。

