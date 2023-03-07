　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遊覽車最新評鑑出爐！17家不列等名單曝　不改善影響補助申請

▲▼評鑑優等的國光客運遊覽車舉辦觀摩會，示範出車前保養及駕駛報到流程。（圖／國光客運）

▲評鑑優等的國光客運遊覽車曾舉辦觀摩會，示範出車前保養及駕駛報到流程。（資料圖／國光客運）

記者李姿慧／台北報導

公路總局今(7日)公布遊覽車最新評鑑，提供民眾租用遊覽車參考，除有5家列為優等外，另有17家遊覽車列為「不列等」(未達乙等)，監理單位將輔導改善，若不改善，可能將影響申請政府補助，也恐無法承攬學校租車業務。

為提供民眾選擇租用遊覽車參考，公路總局訂定「遊覽車客運業評鑑作業要點」辦理評鑑作業，第一階段首先檢核業者基本安全紀錄，包含肇事及違規紀錄等項目，第二階段由安全紀錄甲等以上業者提出申請檢核專業科技化管理項目，至第三階段係由符合申請優等資格之業者提出申請。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路總局今公布111年度遊覽車客運業評鑑結果，公路總局表示，依據業者基本安全紀錄、專業科技化管理及品牌化經營項目，評列優等業者共計5家，代表該業者營運安全達到優良水準，具備完善科技化專業管理作為，且已建立品牌化經營模式；另甲等業者共計456家、乙等業者共計413家，另計有17家評列不列等(未達乙等)。評鑑相關資訊可至監理服務網(https://www.mvdis.gov.tw/)查詢。

其中評鑑優等包括協弘遊覽汽車、豪賓通運、速可達通運、嘉義汽車客運、國光汽車客運。

評鑑不列等則包括府城通運、大有通運、大來交通、文山遊覽車客運、台灣觀光巴士、安富交通企業、金良運通運、泰發交通、皇家客運、花蓮汽車客運、金仕旅運、國慶通運、新通交通、新龍汽車交通、統信通運、貫霖通運、大坤通運。

公路總局表示，有關17家評列不列等(未達乙等)之業者，其等第意涵是指該業者於評鑑期間之肇事及違規紀錄，未能達到該局對外推薦的基本要求，並將由監理機關針對業者個別情況輔導改善，促使該等業者降低其營運風險，提升營運安全，以維護人車在外安全。

根據規則，若不列等遊覽車業者遲遲不改善，可能將影響業者申請政府補助，也會影響業者無法承攬機關學校用車需求。

公路總局補充說明，依據評鑑作業要點規定，業者評鑑等第另有動態調整機制，乙等以上之業者，自年度評鑑結果發布後，倘發生重大交通事故，亦將依安全紀錄調降等第；至於評列不列等之業者，於完成改善後可申請檢核半年期間以上之安全紀錄，經確認已達乙等標準者，改列為乙等。

ET快訊
練槓鈴深蹲做錯「1步驟」　隔壁男慘遭砸破頭
星宇飛大阪「3航班」突取消！　苦主崩潰：剩14天就出發
台灣「人均所得」首度超越南韓！　背後原因曝
2天噴6萬9！阿里山英迪格實景開箱　望出去「1魔王景象」超礙
韓邪教主「不帥卻能吃到上百正妹」？　網揭5關鍵：人性弱點

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

農委會進軍東京食品展　宣布推出「台灣味」農水產自動販賣機

熱身賽打爆統一獅！義大利球隊指定吃「米飯」　餐廳急買電鍋

超旺4星座「財運大漲ing」！　第1名薪水要變多了

星宇飛大阪「櫻花祭3航班」突取消！　苦主崩潰：剩14天就出發

流感疫情單周爆6重症！「再增2死」都沒打疫苗、染H3N2　

旅德指揮家林勤超攜手鋼琴家安德烈古寧演出

高鐵集電弓2個月7起異常！原廠初判原因出爐　列車暫時降速行駛

養腎保健意識抬頭　嘉義聖馬爾定醫院免費講座開放報名

白色情人節來了！命理師曝「12生肖開桃花」訣竅：告白必中

遊覽車最新評鑑出爐！17家不列等名單曝　不改善影響補助申請

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

要錢or雙倍給下個人？　累積3200！暖男全捐出

調皮貓凌晨3點玩耍太吵　爸唸2句被頂嘴：壞小孩

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

農委會進軍東京食品展　宣布推出「台灣味」農水產自動販賣機

熱身賽打爆統一獅！義大利球隊指定吃「米飯」　餐廳急買電鍋

超旺4星座「財運大漲ing」！　第1名薪水要變多了

星宇飛大阪「櫻花祭3航班」突取消！　苦主崩潰：剩14天就出發

流感疫情單周爆6重症！「再增2死」都沒打疫苗、染H3N2　

旅德指揮家林勤超攜手鋼琴家安德烈古寧演出

高鐵集電弓2個月7起異常！原廠初判原因出爐　列車暫時降速行駛

養腎保健意識抬頭　嘉義聖馬爾定醫院免費講座開放報名

白色情人節來了！命理師曝「12生肖開桃花」訣竅：告白必中

遊覽車最新評鑑出爐！17家不列等名單曝　不改善影響補助申請

連6黑！2月出口310.5億美元　近2年新低

農委會進軍東京食品展　宣布推出「台灣味」農水產自動販賣機

刺槍術、踢正步「有必要維持」　邱國正：訓練能練心「我不會放棄」

雲林「鬼切超人」！外側左轉打方向燈就切　下秒慘被小貨車撞飛

周杰倫「突被周星馳TAG約見面」！　驚喜喊：太屌了…8萬網嗨爆

熱身賽打爆統一獅！義大利球隊指定吃「米飯」　餐廳急買電鍋

與房東同住！月租4000元包水電　妹子「2條件曝光」還有吃有玩

看著王建民長大卻跑壘受傷　李維拉大嘆「投手根本不該跑壘」

十年耕耘有成　台大雲林分院心身醫學中心邁向卓越

假網拍假投資...虎尾警斜槓演出詐騙短片　笑果十足超吸睛

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

生活熱門新聞

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

快訊／本土猴痘入侵台北市！30多歲男四肢軀幹爆膿疱

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

怕學生拉肚子！　成功高中畢旅要餐廳「生魚片煮熟再上桌」

經典賽開打倒數　台灣經典小吃被大聯盟退貨

快閃名古屋來回機票4千！限時開搶

「全台有雨」倒春寒！　急凍時間曝

住阿里山2晚6萬9！　「日本機+酒」價格曝

他嘆新手爸媽變曬娃魔人！過來人揭辛酸

阿公17°C遛2歲孫！只包尿布還光腳

Joeman說「蛋白質加熱流失」正妹營養師打臉

跛腳追媽祖　勇腳伯找到了！

更多熱門

相關新聞

等不到的國道客運！9026仍脫班　公總開罰「再調駕駛支援」

等不到的國道客運！9026仍脫班　公總開罰「再調駕駛支援」

基隆到南港9026國道客運3月後仍被發現有脫班情況，公路總局台北市區監理所持續派員站崗督導，除2月初已祭出3張罰單外，後續脫班情況也正核對行車憑單作業中，一旦確認屬實，將持續開單，除客運業者已招募駕駛人力外，監理所也協調其他客運駕駛支援，輔導恢復正常營運。

交通地獄奪近3千人命！公路客運沒辦路口停讓訓練　領不到虧損補貼

交通地獄奪近3千人命！公路客運沒辦路口停讓訓練　領不到虧損補貼

IIHS公布2023最安全車款名單

IIHS公布2023最安全車款名單

228連假首日！景點湧現車潮　19處省公路地雷路段出爐

228連假首日！景點湧現車潮　19處省公路地雷路段出爐

統聯客運3/6起2階段調漲！29條路線貴5%　監理所：已協調縮小漲幅

統聯客運3/6起2階段調漲！29條路線貴5%　監理所：已協調縮小漲幅

關鍵字：

遊覽車評鑑公路總局優等不列等

讀者迴響

熱門新聞

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

恐比冷氣團還凶！　下波凍3天探9℃

年輕人寧願「精緻窮」！網怒：都是「這群人害的」

6000元「登記入帳」最划算！　銀行業曝3招：像錢母生息

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

開店賠2000萬！李愛綺老公鬧婚變「要離現在離」

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

快訊／本土猴痘入侵台北市！30多歲男四肢軀幹爆膿疱

被逼重考9年　女子崩潰弒母分屍洩憤

她口愛前被唸「去刷牙」　最美博士：嘴巴比下體髒

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

女大生約砲淪性奴　學長拍片逼肉償17次

怕學生拉肚子！　成功高中畢旅要餐廳「生魚片煮熟再上桌」

拒絕被趕走　貓奴女炸房拉30貓一起陪葬

經典賽開打倒數　台灣經典小吃被大聯盟退貨

更多

最夯影音

更多
泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩
歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

歐告叼娃娃塞行李箱想打包　聽姐說「不要」秒露哭哭臉

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

正妹初嘗泰國涼拌活蝦　一開盒集體「彈跳越獄」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

陳零九聊分手..五堅情全開始用手機XD　他認了迷失自我「想過出家」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

李維拉抵台熱情為球迷簽名　難忘「與王建民聊台灣之美」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面