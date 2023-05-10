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社會 社會焦點 保障人權

八八會館調查爆洩密！女檢座辯詞提前曝　律師告記者竊聽檢評會

▲▼高檢署檢察官黃錦秋（粉色上衣與口罩）因涉「88會所」接受私人無償招待，到檢察官評鑑委員會接受調查。（圖／記者黃哲民攝）

▲檢察官黃錦秋（中）與律師黃秀惠5日到檢評會接受調查。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

高檢署檢察官黃錦秋因涉足地下匯兌業者郭哲敏經營的88會館，遭移送檢察官評鑑委員會評鑑，5日檢評會約詢黃錦秋時，傳出有媒體在會議結束前，就同步報導黃錦秋的答辯內容，稱黃錦秋參與聚會都自備約翰走路威士忌，律師黃秀惠10日到台北地檢署控告媒體記者涉嫌竊聽妨害秘密，並希望查出是否有檢評委員涉嫌洩密。

藝人錢帥君的男友郭哲敏因涉嫌經營賭博網站，並透過地下匯兌洗錢27億元，但新北地檢署2022年11月發動搜索時，郭男已提前搭機離境，傳出全案疑有檢警高層包庇，決定不在機場攔下郭男。

高檢署與新北地檢署、警政署分別展開調查，發現現任檢察官黃錦秋在擔任警政署政風室主任期間，曾2度邀約後來承辦郭哲敏案的新北地檢檢察官王涂芝、當時保一總隊副隊長黃建榮等警員到郭哲敏的88會館接受招待，另外也曾到瑞森銀樓地下室私人招待所飲酒歡唱。

此案震動警界高層調動，檢方則是將黃錦秋與王涂芝出入不當場所案，移送檢評會進行個案評鑑，5日黃錦秋在胞姊、律師黃秀惠陪同下出席檢評會，會後黃秀惠不滿，她們5點20分才離開會議室，竟然已經有媒體在5點9分就已經報導黃錦秋的辯詞，「強調自己沒接受招待，而且出門吃飯都會自帶35年的約翰走路藍牌」。

律師黃秀惠認為，除非是記者竊聽檢評會過程，就是有檢評會在場友人裡應外合，以手機擴音方式，同步把會議內容洩漏給記者聽，因此決定控告撰文記者涉嫌竊聽、妨害祕密罪，另希望北檢能查出是否有檢評會成員涉嫌洩密。

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