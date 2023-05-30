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南投市青年住宅1期延至10月完工　許淑華：不考慮以租代售

▲興建中的南投市青年住宅。（圖／簡千翔服務團隊提供）

▲興建中的南投市青年住宅。（圖／簡千翔服務團隊提供）

記者高堂堯／南投報導

南投市青年住宅進度及以租代買可行性議題，近期成為縣政焦點，縣長許淑華今指出，第一期南投市青年住宅受疫情影響，完工期程展延到10月，接續的二期及草屯、竹山青年宅也會加速推動；至於以租代買青年宅暫不考慮，並期盼中央在南投縣落實普建社會住宅的承諾，提供弱勢族群以租代買安居安頓的好選擇。

南投縣議會第20屆第1次定期會今天進行縣政總質詢議程，縣議員陳宜君、蘇昱誠、吳棋楠、陳玉鈴、王秋淑、沈夙崢、蔡銘軒30日聯合質詢，許淑華偕副縣長王瑞德率各局處長列席答詢。

南投市第一期青年住宅於去年動工時，原預估今年4、5月可完工，確切完工期程引起議員高度關切，並建議是否考量以租代買的可行性；但縣府建設處長張洲滄答詢指出，受疫情及原物料上漲影響，南投市青年住宅第一期工程承包廠商依契約及防疫相關規定，申請展延165天的工期，因此南投市青年住宅第一期將延到10月完工。

許淑華則指出，縣府推動興建青年住宅全部使用自有財源，除以靈活與合理的投資回收，讓投資興建青年住宅的財源循環不息，更要保障提供青年朋友，能以市場最低價順利購買高品質優質生活機能的家屋，創造返鄉安居立業的具體誘因，因此南投縣青年住宅不考慮以租代買，並會在每一期青年住宅以合理價格創造熱賣績效下，持續回收資金推動興建包括南投市二期青年住宅及草屯、竹山等鄉鎮的青年住宅，提供更多青年返鄉購屋安居首選，並可以做為市場建案價位品質的參考指標。

許淑華認為，社會住宅就更適合採取以租代買的模式，協助經濟較為弱勢的民眾紓緩租屋難覓及租金太高的壓力，中央政府力推社會住宅，總統蔡英文也喊出8年要推出80萬戶社會住宅的目標，期待中央政府加緊腳步興建社會住宅，滿足弱勢民眾的期待。

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