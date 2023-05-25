露營爬山退流行？　網曝2原因：確實退很多

▲在新冠疫情期間不少民眾喜歡爬山、露營。（示意圖／CFP）

記者李芷萱／綜合報導

新冠疫情期間，由於出國旅遊不易，不少民眾大多都在國內旅行或走向大自然，隨著國境解封，有民眾發覺，身邊常去爬山、露營的朋友開始減少了，動態都往國外跑，好奇「是不是已經退流行？」也引發網友一陣討論。

原PO在PTT八卦板表示，疫情期間爬山和露營是大宗，有人幾乎每個月都在露營，如今邊境已經開放，露營、爬山的民眾好像也減少了許多，取而代之的都是往國外跑，「爬山跟露營是不是退流行了？」

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對此有網友認為，目前民眾大多都是去歐洲或日本玩，確實退很多，「國外打卡重回兵器譜第一位」、「大家都出國了，誰還跟你爬山露營」，「租個露營場地跟國外住旅館差不多價格」、「有稍微退一點，夏天也要到了更少人玩」、「主要還是熱」、「這天氣會中暑吧」。

不過也有人指出，「周末營位還是不好訂」、「好的露營場地都排到明年了，你說退潮？」、「 露營退潮？營地都搶到明年去了還搶不到」、「上周去還滿餒」、「帶小孩去露營還是有」。

先前本站曾報導《中年爸爸YT都在拍露營 鄉民酸「秀裝備」！人夫曝真相…一票點頭》，有網友表示，帶小孩子去露營，是希望能藉此接觸大自然，「一群家庭出去，就是可以讓小孩子在大自然環境中自己玩成一片，遠離3C，的確是平常難得的體驗」。