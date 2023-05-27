台大校長讚黃仁勳是學習典範！勉畢業生：態度讓人生高度提升

記者許敏溶／台北報導

台大今（27日）舉行111學年度畢業典禮，這是校長陳文章上任後首次主持畢業典禮，陳文章提到，近幾年世界有著重大變化，包括AI資訊新科技影響生活，以及面臨新冠肺炎和區域衝突加劇，提醒畢業生邁向人生新旅程時，要注意「態度、感恩與利他」，也就是要有認真負責與正直誠信態度，這能讓人生高度不斷向上提升，而NVIDIA創辦人黃仁勳所展現的人生態度，也就是勇於挑戰創新、謙虛及感恩的人格特質，正是我們所要學習的典範。

▲台大校長陳文章稱讚黃仁勳的人生態度是台大學生的學習典範。（圖／記者林敬旻攝）

受到疫情影響，台大在過去三年的畢業典禮，不是在室內舉行並縮小規模，就是改採線上畢業典禮，今年隨著疫情解封，台大也恢復實體畢典，而且沒有縮小規模，現場擠滿參與畢典的師生與家長，而根據台大資料，今年共有學士班畢業生為5166人、碩士班3923人、博士班423人，總計9123人。

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今天是台大校長陳文章上任後首次主持畢業典禮，陳文章在致詞時提及這幾年來，世界有著重大變化，除了AI資訊新科技所影響生活外，人類也面臨新冠肺炎和區域衝突加劇的新時代，台大所培育的學生必須與時俱進，除了要具備專業、數位素養及跨域知識的硬實力外，也要有不畏挫折、正直誠信、團隊合作和利他感恩的心態。

面對新生的新里程，陳文章也勉勵畢業生，要具備「態度、感恩與利他」，他說，工作、做人和做事的態度，是展現人格特質的品牌，擁有認真負責與正直誠信態度，能讓人生高度不斷向上提升；也提醒台大學生，對於生命中層幫助自己的貴人感恩，感恩會讓人更謙卑、讓社會更正向喜樂；以利他服務精神做人處事，不僅讓人際關係更和諧，也是社會祥和安定力量。

▲NVIDIA創辦人黃仁勳擔任台大畢典貴賓並致詞。（圖／記者林敬旻攝）

今天台大邀請NVIDIA創辦人黃仁勳擔任演講人，陳文章表示，黃仁勳在9歲時和10歲的哥哥到美國念書，住在一間來自生活較為艱難家庭的寄宿學校，除了要跟各種不同背景的人交流外，學校也強迫學生要義務勞動服務，例如清掃全校宿舍的廁所。這特別的生活經驗及其勇於挑戰創新的精神，讓黃創辦人能夠在全球充滿競爭的環境中，30歲時就實現年輕時的夢想，創立一間全球AI技術領先的公司。

陳文章指出，當NVIDIA股價漲到100美元時，他履行諾言，刺青NVIDIA 圖像以鼓舞公司員工，而功成名就的黃仁勳，即使屢獲大獎，仍總是抱持著謙虛及感恩態度，例如獲得全美亞裔工程師傑出終身成就獎時，他謙稱出乎意料，甚至說他的事業才剛剛起步，要與他在 NVIDIA 的同事一起分享此榮耀，黃仁勳所展現的人生態度正是我們所要學習的典範。

最後陳文章也祝福畢業生，不管求學或就業，都要抱著追求夢想的心，勇敢去嘗試、冒險，實踐自己的理想，不讓自己的青春留白，並保持處處用心學習的心態，踏實行事、誠懇待人、認真當下、邁向未來。

▲台大今天舉行111學年畢業典禮，師生加家長擠滿整個會場。（圖／記者許敏溶攝）