提告屏東縣長當選無效敗訴　蘇清泉批法官素養...決定上訴

▲蘇清泉先前親自出庭。（圖／資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨籍屏東縣長落選人蘇清泉向屏東地方法院提出當選無效，今(30)日下午被屏東地方法院合議庭駁回，蘇清泉獲悉對此表達不滿；他批評屏東地院法官法律素養有待提昇，離日本法官太遠，更不敢、也不想打開潘朵拉盒子，他將與律師研商後提出上訴。

2022年九合一大選屏東縣長選舉，蘇清泉以1萬1077票，敗給對手周春米，他指控開票過程有問題，向法院聲請「保全證據」與「重新驗票」，去年12月雙雙遭到駁回。

後來，蘇清泉以計票有誤、選務瑕疵，向法院提出當選無效、選舉無效之訴，期間合議庭一度不同意勘驗711個投開票所的選舉人名冊，只可閱覽，但後來又准許勘驗12個投開票所的1萬2343張選票，結果僅10張有爭議。合議庭經5個多月審理，今日下午宣判，判決蘇清泉敗訴。

蘇清泉獲悉判決，表示無法接受，將提出上訴；他表示，日本於60幾年的613號判決，因一個選舉箱被掀開，為維護法律尊嚴及選舉公平性，就判決選舉無效，60多年來的臺灣司法，去年縣長選舉，箱子被翻開亂七八竟糟，問題叢叢，法院竟不敢維護選舉尊嚴及公平性，做公平判決，令人失望。

他批評屏東地方法院法律素養有待提昇，不敢、也不想打開潘朵拉的盒子，追根究底選舉公平性，令人失望，他與律師團隊研究後將提出上訴。