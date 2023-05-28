屏東蘇清泉之友會見面會　侯友宜：我最不喜歡從政治意識看台灣

記者陳崑福／屏東報導

蘇清泉之友會屏東縣東港分會邀約國民黨提名參選下屆總統的新北市市長友宜，今(28)日中午在東港安泰醫院D棟12樓第二會議室與屏東鄉親們見面」，侯市長的哥哥、前高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長侯明鋒陪同出席。

▲侯友宜參加蘇清泉之友會東港分會鄉親見面會 。（圖／記者陳崑福攝）

出席這場見面會的鄉親，有國民黨徵召參選人屏東縣一選區(屏北地區)縣議員黃明賢、出身潮州地區的縣議員吳慈慧、內埔地區縣議員徐榮耀、恆春地區縣議員張榮志及東港鎮民代表會主席陳春朝、前主代表會主席吳勝發等各地鄉親逾700人，超乎預期，場面相當熱絡。

蘇清泉表示，他全力爭取不分區，準備3年後的縣長選舉，或由他太太蘇主榮出徵，屆時再討論；而由於現任立委蘇震清不能選屏東縣第二選區(屏南)，有意由他兒子代表參選，氣勢就沒那麼強，是國民黨一個機會；屏南地區目前有意代表國民黨參選立委的有新園鄉籍議員郭再添、潮州鎮潘連周、許馨勻，由黨中央去做評估，徵召一位最適當人選參選，爭取勝利。

侯友宜表示，昨天到高雄市參觀石斑魚養殖場，業者收入銳減，叫苦連天，所以要先顧肚子；團結的灣最重要，告訴大家一個觀念，「政府和人民距離愈來愈遠，我最不喜歡從政治意識看台灣，台灣沒有在分藍綠、沒有在分你我，都是台灣人」。

侯市長說，這幾年來，有兩個口號，「一個是抗中保台」、要對內交流、對話一下做個生意，叫做「親中賣台」，台灣不是這樣分的啦，「台灣不是和人交流、對話就叫親中賣台」，台灣不能用這樣政治意識在操控，台灣只有一個、中華民國只有一個，台灣不能這樣分，「我們有憲法、兩岸人民關係條例」，依法交流，這是台灣人的共識，我們是選中華民國總統，才是我們的目標，一切有中華民國憲法、法律規定；「我們都是喝台灣水、吃台灣米長大」，不要這樣撕裂。

他進一步說，現在美、中關係很緊張，以前是競爭，現在是敵對，我們夾在中間怎麼辦？他連說3次真辛苦；要把台海穩定、保持區域和平，台灣是第一島鏈，離大陸最近，還有歷史到現在的關係；兩岸如果沒有和諧降低衝突，對大家都很不平安，有了國家安全，才有和平穩定繁榮及永續發展；如果沒有處理好，事情就很大條；後面其他都是多講的，下屆總統一定要好好處理這一塊，大家要交流、對話、接受，「對岸做給我們看，我們做給他們看」，大家互相善意、有尊嚴的對待、交流，不要像現在這種氣氛，這塊顧好，才有更好的後路，贏得在場鄉親熱烈掌聲。