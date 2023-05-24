「最美魚販」被爆整形、星國賣淫！怒告AV導演抹黃　結果竟是這樣

▲最美魚販劉心語起訴求償，遭高院駁回。（圖／記者唐詠絮攝）

記者吳銘峯／台北報導

被稱為「最美魚販」的網紅劉心語，2019年間遭媒體報導疑似整形、到新加坡賣淫。劉女不滿，認為是鬧翻的前經紀人、AV導演圤智雨爆料，因此向他起訴求償並要求登報道歉。一審未判准，劉女上訴二審，高等法院24日駁回上訴，仍未判准。可上訴。

劉心語本名劉芃秀，現年28歲，臉蛋甜美、身材火辣的她原本是護理師，後來因為協助爸媽在市場賣魚，被網友封為「最美魚販」，一炮而紅。她走紅後開始接綜藝通告、發單曲，也參加節目《全明星運動會4》，知名度水漲船高。

不過周刊媒體2019年間做出3篇報導，標題分別為「週薪20萬 最美魚販爆星國酒店打工」、「最美魚販戀情曝光 經紀人遭打裂手骨」、「最美魚販以前長這樣」，報導指稱她疑似整形，甚至曾經到新加坡度假，實際上是到花場SuperAngels 坐檯陪酒，另外也提到劉女戀情消息曝光後，疑似教唆他人毆打前經紀人圤智雨（原名郭震宇）。

劉女不滿報導內容，認為是圤智雨向周刊爆料，因此提出民事訴訟，請求名譽損失50萬元，並要求在報紙上頭版登報道歉3天。不過一審台北地院審理後，認為沒有直接證據證明郭男爆料，因此駁回劉女請求。劉女上訴第二審。

二審高等法院審理後，傳喚周刊的撰稿記者，記者當時否認消息來源就是郭男；此外，高院也傳喚其他相關人作證，均無法證明郭男就是爆料者。全案於24日宣判，高院仍駁回劉女上訴，本案仍可上訴第三審。