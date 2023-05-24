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航特部淫上校手臂「緊貼」女兵胸部...還故意滑過去　下場慘曝

▲陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部王姓上校，被控對女兵性騷擾案，一審判處有期徒刑4月，經上訴二審，台南高分院宣判駁回上訴。（圖／記者林悅攝）

▲陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部王姓上校，被控對女兵性騷擾案，一審判處有期徒刑4月，經上訴二審，台南高分院宣判駁回上訴。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部王姓上校，被控在1名女兵跑步時突伸右手攔阻該女兵，還乘機將右臂緊貼女兵胸部，停留約2、3秒後，再慢慢沿著女兵胸部滑動將手抽回，女兵申訴控告王涉嫌性騷擾，王一審被判有期徒刑4月，王男經上訴二審，台南高分院24日宣判駁回上訴。

一審判決指出，2020年9月29日上午10時許，在陸軍航空特戰指揮部飛行訓練指揮部大禮堂，舉辦「中華民國進出口公會聯合總會」參訪行程，由飛訓部承接裝備陳展與合影任務，並於同日上午9時許，由陸軍航空特戰指揮部政戰主任實施參訪活動場地預檢，王姓上校陪同預檢。

一名參與該任務的女兵，往室外停機坪跑去時，王姓上校乘女兵跑步不及防備時，在禮堂門口處，突伸出右手攔阻女兵，告知對方不用過去了，乘機將其右手臂緊貼於女兵之上胸處，並於停留約2、3秒後，再慢慢沿著女兵之上胸滑行將手抽回，以此方式碰觸女兵之胸部，致女兵感覺不適。案經女兵申訴控告王姓上校涉嫌性騷擾，由憲兵指揮部台南憲兵隊，報請台南地檢署檢察官偵查起訴。

王姓上校辯稱，不確定有沒有碰觸到女兵胸部，只記得急著要去外面處理接待任務，只記得有舉起手，以他的身高平舉的話，大概會是在女兵臉部之前方。

惟女兵指控王姓上校看到她的時候，突然伸出他的右手碰觸到她的整個胸口，且未立即收手（停留約4、5秒），她當下愣住，看到王姓上校的手放在她胸部的位置，之後王姓上校收手，收手時手又順勢滑過她的胸部，她當下感覺王姓上校是故意用手貼著她的胸部收手的，讓她感覺很不舒服，王姓上校當下只有講一句，「喔！抱歉」，就走了。

判決書指出，被告趁女兵接獲通知趕赴停機坪合影地點不及抗拒之際，突然朝女兵跑步前進之方向伸手攔阻，而將右手臂緊貼於女兵之上胸部位，且在碰觸女兵上胸部位後，未立即移開，反而停留約2至3秒之時間，始慢慢沿著女兵之上胸滑行將右手抽回，以此方式碰觸女兵之胸部，乃係「偷襲式、短暫性、有性暗示之不當觸摸」，亦使女兵感覺受辱，已構成性騷擾罪。

王始終否認犯行，也未與女兵和解，一審判處被告有期徒刑4月，王男經上訴二審，台南高分院24日宣判駁回上訴，維持一審原判決。

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