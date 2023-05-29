農委會建置6千萬顆雞蛋冷鏈倉儲　陳吉仲：保證以後不缺蛋

▲陳吉仲上廣播節目暢談農業部推動歷程。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內經歷有史以來最嚴重蛋荒，目前公告蛋價仍在歷史新高。農委會主委陳吉仲接受廣播節目「快樂聯播網」專訪指出，已積極推動國內禽舍改建、提升蛋雞復養量能，並擴大雞蛋短期進口專案，常態建立6千萬顆雞蛋冷鏈滾動倉儲，未來民眾不會有買不到雞蛋的情況。

歷經35年推動，立法院在5月16日三讀通過《農業部組織法》，農委會正式升格為農業部，陳吉仲在專訪中也暢談農業部推動歷程。他說，35年前520農民運動，當時他就讀大三，也參與其中，能在自己擔任主委任內升格，內心很激動，「人生有多少個35年」，未來升格後責任更重大了，要提供農漁民和消費者更好的服務。

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陳吉仲指出，因應氣候變遷加劇和國際環境快速變化，特別成立「資源永續利用司」為專責單位，確保健全糧食安全體系；為建構永續發展的農業環境與新農村，水土保持局將改制「農村發展及水土保持署」，此外隨著國人飼養寵物人口激增，據統計目前飼養在案的，約有250萬隻毛小孩，且每年以10%成長中，升格後增設「動物保護司」，要把寵物的食衣住行育樂，甚至寵物長照都納入照顧範圍。

陳吉仲說，農業部的成立，最早始於1988年5月20日，當時因政府決定擴大開放外國農產品進口，大規模農民上街抗議該政策漠視農民權益，當時農民團體提出7項訴求，其中「成立農業部」即屬其中訴求之一，歷經35年完成升格，要特別感謝總統、院長和立法委員們的幫忙，讓台灣農漁業發展邁向新的里程碑。