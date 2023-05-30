「北農改選」農委會恐丟經營權　陳吉仲：選完就知道了

▲台北農產運銷公司下月即將換屆改選。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北農產運銷公司6月下旬將換屆改選，傳出前雲林縣長張榮味與北市府合作，成功整合民股與北市等官股，原本掌握實際經營權的農委會已提前出局。農委會主委陳吉仲今（30日）回應，過去幾年與北市府配合愉快，讓北農蔬果價格逐年上漲，也協助北農改建工程，期待未來有更專業的經營。對於經營權之爭，陳吉仲僅說，下個月改選完就會知道結果。

陳吉仲今出席立院農產品行銷活動，接受媒體聯訪，媒體關切北農改選經營權之爭。陳吉仲表示，北農董監事改選是在下個月，這幾年農委會與北市府共同合作下，北農在蔬果的品質維持得非常好，即使沒有颱風因素，蔬菜平均價格在過去5年從每公斤24元來到現在的32元，水果也從每公斤38元來到50元，穩定逐年上漲，確保消費者品質穩定、農民價格穩定。

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陳吉仲還說，現在北農正在改建，當初農委會也提供很多專業建議，為了大台北消費者的蔬菜水果供應品質安全，期待可以更專業的經營。

至於下屆北農董監事改選傳出農委會將痛失經營權，讓綠營高層跳腳？陳吉仲並未正面回應，僅表示改選是下個月，改選完就知道結果，強調農委會也獲得很多農會支持，因為農會很多重要業務都與農委會息息相關，而農委會近幾年推出照顧農民所有福利措施，包括農民保險、退休金等，與農會都有很好的配合。