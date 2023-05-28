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進口蛋變臭蛋！業者揭2大關鍵原因　籲慎選通路平價蛋

▲▼ 衛生局稽查發霉泰國進口雞蛋。（圖／翻攝桃園市政府衛生局）

▲農委會從泰國進口的雞蛋陸續傳出發霉、臭蛋情形。（圖／翻攝桃園市政府衛生局）

記者楊惠琪／台北報導

為解決國內蛋荒，農委會砸逾億元補貼進口蛋的運費與關稅，讓消費者在通路可買到平價進口蛋，但近日陸續有消費者反映，賣場架上的泰國進口蛋發霉，甚至買回家打蛋才發現是臭蛋。業者指出，雞蛋發霉主因是洗選過程溫差沒控制好，加上船運進口來台後，還要經過檢疫、洗選、包裝等作業，國人吃到時，恐怕已下蛋近1個月了，鮮度與口感都會受影響。

一名中部蛋農指出，泰國蛋發霉主因就是濕氣侵入，洗過的蛋如果運送保存過程有溫差甚至濕氣變化，可能不用兩三小時就會發霉。他認為最可能的原因是冷藏運送後，先退冰回溫，再用溫水洗選，洗過又沒保持低溫乾燥和通風就包裝，最後以常溫方式上架，飄洋過海來台的進口蛋，經歷忽冷忽熱的洗選作業，難以保持鮮度，所以很多進口蛋的蛋白多半都液化掉了，蛋黃也很難保持完整形狀。

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另有不願具名的蛋商指出，進口雞蛋來台要經過船運，到港後還要經過檢疫、洗選、包裝等作業，通常消費者買到蛋時，可能已經下蛋近一個月了，鮮度一定受影響，坦言進口蛋容易發霉，現在又正值雞蛋購買淡季，不少廠商都是賠錢在賣。

在北部經營蛋行的謝姓業者表示，量販超市架上相對低價的洗選蛋，因為這些蛋很可能保期限已經很短，或者是蛋的來源品質本就不佳，不洗選賣不出去，而洗過可以連生產日也一起洗掉，製造日期就變成洗選包裝日期「猶如重獲新生上架」。

謝姓業者建議，民眾購買超市平價蛋時，如果蛋的表面過於粗糙，可能雞隻在產蛋時的健康狀況不佳，蛋就不會結實好吃；並觀察蛋殼上的氣孔水痕是否過於明顯，可能蛋已存放相當時間，或保存環境不理想，通常這種雞蛋蛋白容易液化，或蛋黃容易散掉，代表已經失去鮮度了。

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