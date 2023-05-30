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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲雙城107萬呆帳！蔣萬安數度拒承諾追討　洪健益痛罵：莊肖維

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲2022年執意舉辦台北上海雙城論壇，議會要求由柯文哲「自行買單」，審計處也決議不准核銷，但隨著柯卸任後，已支出的107.9萬經費成為「呆帳」，其妻陳佩琪則稱，罰單拿來她就會去繳。面對民進黨台北市議員洪健益追問要不要討107.9萬元，台北市長蔣萬安數度不敢承諾，使洪健益痛罵「莊肖維」。

蔣萬安30日下午赴市議會備詢，洪健益表示，蔣萬安當過民意代表，國會議員做出的會議但書，位階高不高？蔣萬安回應，議會做出的決議但書，當然是有效力。

▲台北市長蔣萬安出席市政總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安出席市政總質詢。（圖／記者林敬旻攝，以下皆同）

洪健益提及，原則上但書位階很高，也非常嚴格，但柯文哲違反議會決議的但書，進而動支預算舉辦雙城論壇，審計處也認為柯文哲不該動支預算，審計部則要求北市府跟議會溝通，看能否在7月底以前達成共識，給予柯文哲動支預算，然而當時各黨都不同意跳過議會但書動支預算，且陳佩琪得了便宜還賣乖，說只要北市府開罰就會繳，「我們有需要被陳佩琪吃軟豆腐嗎？」

蔣萬安回應，絕對要遵守議會做成的決議但書，也要尊重這樣的決定，畢竟這是各黨團的決議，自己知道議會編列雙城論壇預算時，各黨團同意後下的但書很清楚，而2022年雙城則是先舉辦，最後審計部與議會不同意核銷，「我們有跟審計處持續溝通，但最終絕對是回到議會，尊重議會決議。」

▲台北市長蔣萬安、副市長李四川出席市政總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

洪健益強調，如果陳佩琪不說這種話，或許大家把帳掛了，20年後若民眾黨更茁壯，或許議會新生代會合力銷掉，但陳佩琪29日得了便宜還賣乖，又吃台北市政府豆腐，希望蔣萬安可以承諾，要把柯文哲送監察院彈劾或調查，以及如果在7月31日以前沒有銷掉這100多萬元，既然陳佩琪都把存摺丟出來了，「那就讓她繳吧！」

▲台北市議員洪健益。（圖／記者林敬旻攝）

此時，蔣萬安不斷回「絕對依法來辦，該怎麼做就怎麼做」等言論，讓洪健益5度瘋狂追問，「現在議會已經不同意（核銷）了，你要不要追這筆錢？」但蔣萬安則數度回「議會決議我們怎麼做，我們就怎麼做。」由於一旁的主計處長鄭瑞成還不斷在旁邊跟蔣萬安咬耳朵，使洪健益大罵「處長你回去！」

洪健益痛罵，議會不會決議要不要把錢討回來，為什麼要把這件事丟給議會？議會現在就不同意主計處協商，除了他以外，相信民進黨20名市議員也不會同意。隨後，洪健益要副市長林奕華上來回答，但林奕華還是稱「要看議會決議」，讓洪健益勃然大怒，痛斥「你們兩個民代做這麼久，怎麼會這樣說笑？丟臉！」

而副市長李四川則說，此案是審計處把它退回，但當時是用預付款方式，如果當時已經核銷，原則上可以用剔除或追 償，但現在是預付款，就沒有上述兩種方法，「那天我有跟議長大概報告過，原則上審計處希望我們跟議會再一次溝通，如果不行，大概只能掛帳在那。」

洪健益認為，呆帳不是唯一解決問題的方法。鄭瑞成則補充道，就看審計處跟議會決定是什麼樣；林奕華也說，「我剛剛就說議會決議啊！如果決議得要回來，我們要遵守議會決議。」使洪健益大罵，要替蔣萬安、林奕華和李四川取外號，就叫「莊肖維」。

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