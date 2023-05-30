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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

《遠見》施政滿意度65.8％「六都墊底」　蔣萬安：對分數不滿意

記者袁茵／台北報導

《遠見》30日公布最新縣市長施政滿意度調查，在六都市長部分，以國民黨台中市長盧秀燕74.1％為第一，而同黨的台北市長蔣萬安則拿65.8％墊底，但與前市長柯文哲相比，不滿意度從43.1％下降至23.9％。對此，蔣萬安回應，自己對65.8％的分數不滿意，未來市府團隊一定會非常努力。

▲台北市長蔣萬安出席市政總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安出席市政總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

蔣萬安30日下午赴市議會備詢，民進黨台北市議員洪健益詢問，《遠見》施政滿意度調查報告出來，蔣萬安的平均分數是65.8分，滿意嗎？蔣萬安則直言，「跟議員報告，當然不滿意，我們還有很大的努力空間」。

蔣萬安提及，市府團隊上任5個月多，每個局處首長同仁很努力，但也的確不夠，謝謝議會很多議員提供市府很多建議，這部分都會加強、加倍努力，不好地方則會改善。

洪健益也說，自己要恭喜蔣萬安，因為施政滿意度分數65.8％，比前市長柯文哲8年來任何一年都高，所以期待蔣能好上加好；但同時六都平均施政滿意度調查，蔣萬安只有40幾%，希望這能給蔣萬安引以為戒，「你只有3.5顆星，說實在，非常少！」

洪健益指出，新手上任不能苛責，但還是希望可以給蔣萬安鼓勵，「畢竟你是民意代表出身，希望你能在明年度或下一次調查，最起碼保持4顆星，可不可以？」蔣萬安則說，自己有決心會一起努力，「市府團隊一定會非常努力」。

▼《遠見雜誌》30日公布全台縣市首長民調。（圖／遠見雜誌提供）

▲▼《遠見雜誌》30日公布全台縣市首長民調。（圖／遠見雜誌提供）

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