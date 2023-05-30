侯友宜6/8赴政大「開放報名3小時就額滿」　學生會：期待他端出好料

▲侯友宜到政大演講 。（圖／政大學生會提供）



記者崔至雲／新北報導

為打入青年族群，國民黨總統候選人、新北市長侯友宜積極展開校園演講。繼26日淡江大學演講後，6月8日晚間7時將再至政治大學演講。政大學生會長何傑恩表示，該活動開放報名3小時後，就已經額滿，現在開放候補階段，學生在校園內討論熱度也算高，「我們都非常期待侯市長會端出什麼好料」。

政大日前辦理一系列的「政治進入大學」活動，邀請了各黨派代表人物來演講，包括5月2日的民眾黨主席柯文哲、5月4日時代力量主席王婉諭、5月9日國民黨秘書長黃健庭、5月16日民進黨主席賴清德。

何傑恩向《ETtoday新聞雲》記者表示，該活動在國民黨徵召侯友宜的隔天馬上就邀請，對方非常積極且正面回應，學生們都很期待在50分鐘的時間內，可以聽到侯友宜針對青年議題的闡述，而活動最後也會開放學生問答階段，屆時也希望侯友宜能跟學生「直球對決」。

何傑恩提到，政大辦理一系列的「政治進入大學」從一開始，學生參與度都滿高的，大家希望可以藉由這次機會了解候選人，大家都覺得這是個寶貴的經驗。何進一步指出，從昨天學生會粉專貼出侯友宜的貼文可以看出，跟之前在4月底PO出有其他政治人物要來的貼文，觸及率明顯高出很多，顯示青年非常想了解侯友宜的論述，希望侯也可以藉此傳達他的想法，「我們都很期待他會端出什麼好料」。

政大學生會表示，同為主要總統候選人的柯文哲、賴清德已先後到校演講，闡述自身和所屬政黨的青年願景並與青年進行互動。他們認為，侯友宜作為最後一組主要候選人，青年有機會聽取其闡述並與其交流有重要意義。因此，在徵召隔日就向侯友宜提出邀約，並很榮幸獲得答應。

根據公告時程表示，講者將有50分鐘的自由闡述自身青年願景，並自學生會提供之議題面向自選三至多個自由闡述，包含青年就業、青年參政、國防兵役改革及民防、資訊安全、環境及能源、居住正義、性別平等、國土規劃等；另會再有40分鐘的問答階段開放現場問答。

