　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜6/8赴政大「開放報名3小時就額滿」　學生會：期待他端出好料

▲▼ 侯友宜到政大演講 。（圖／政大學生會提供）

▲侯友宜到政大演講 。（圖／政大學生會提供）

記者崔至雲／新北報導

為打入青年族群，國民黨總統候選人、新北市長侯友宜積極展開校園演講。繼26日淡江大學演講後，6月8日晚間7時將再至政治大學演講。政大學生會長何傑恩表示，該活動開放報名3小時後，就已經額滿，現在開放候補階段，學生在校園內討論熱度也算高，「我們都非常期待侯市長會端出什麼好料」。

政大日前辦理一系列的「政治進入大學」活動，邀請了各黨派代表人物來演講，包括5月2日的民眾黨主席柯文哲、5月4日時代力量主席王婉諭、5月9日國民黨秘書長黃健庭、5月16日民進黨主席賴清德。

何傑恩向《ETtoday新聞雲》記者表示，該活動在國民黨徵召侯友宜的隔天馬上就邀請，對方非常積極且正面回應，學生們都很期待在50分鐘的時間內，可以聽到侯友宜針對青年議題的闡述，而活動最後也會開放學生問答階段，屆時也希望侯友宜能跟學生「直球對決」。

何傑恩提到，政大辦理一系列的「政治進入大學」從一開始，學生參與度都滿高的，大家希望可以藉由這次機會了解候選人，大家都覺得這是個寶貴的經驗。何進一步指出，從昨天學生會粉專貼出侯友宜的貼文可以看出，跟之前在4月底PO出有其他政治人物要來的貼文，觸及率明顯高出很多，顯示青年非常想了解侯友宜的論述，希望侯也可以藉此傳達他的想法，「我們都很期待他會端出什麼好料」。

政大學生會表示，同為主要總統候選人的柯文哲、賴清德已先後到校演講，闡述自身和所屬政黨的青年願景並與青年進行互動。他們認為，侯友宜作為最後一組主要候選人，青年有機會聽取其闡述並與其交流有重要意義。因此，在徵召隔日就向侯友宜提出邀約，並很榮幸獲得答應。

根據公告時程表示，講者將有50分鐘的自由闡述自身青年願景，並自學生會提供之議題面向自選三至多個自由闡述，包含青年就業、青年參政、國防兵役改革及民防、資訊安全、環境及能源、居住正義、性別平等、國土規劃等；另會再有40分鐘的問答階段開放現場問答。
 

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
夫妻收養6歲女童　竟是「成人偽裝」想殺全家
2大「AV女優」來台！　羞曝敏感帶
宜蘭海岸線、山地全面管制不得進入！　最高罰25萬
快訊／2縣市大雨特報！　午後熱對流發威
飯店突大降價！　他一下單「秒被盜刷1.2萬」
王思佳驚人年收曝光！　內行揭行情：她是全台總冠軍
快訊／瑪娃暴風圈威脅範圍增！　雨區擴大今晚下更猛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔣萬安民調滿意度僅3.5顆星　何孟樺：北市府的警訊

施政滿意度獲本島新人王　許淑華：感謝縣民、持續做好縣政

黃國昌檢舉im.B主嫌藏百萬酒　地點於前政院顧問陳振坤宜蘭地下室

快訊／立院三讀修正《傳染病防治法》　防疫補償延長2年請求權

施政滿意度81%奪冠！翁章梁二度奪五星縣長：肯定越多責任越大

im.B案延燒！前行政院顧問遭拘提　黃國昌曝地下室百萬高檔原酒來源

柯文哲雙城107萬呆帳！蔣萬安數度拒承諾追討　洪健益痛罵：莊肖維

學者：2024選戰主軸是「如何避戰」　對岸要的不是武統是台灣投降

金門行程獨缺侯友宜？　前立委建議：應有「偏向虎山行」心態

證交法修法三讀通過　限縮獨立董事權限

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

駕駛違停巷口擋道被按喇叭　不滿反問騎士：過不去嗎？

黃仁勳大秀生成式AI技術　輸入4句話譜曲現場合唱

小心！溪流藏致命水洞　強大吸力「捲入難救援」

彰化「普龍宮」諧音哏爆紅　廟方親曝由來：神明選的！

雨襲宜花！瑪娃10級強風　逗留6天暴風圈侵襲機率曝

蔣萬安民調滿意度僅3.5顆星　何孟樺：北市府的警訊

施政滿意度獲本島新人王　許淑華：感謝縣民、持續做好縣政

黃國昌檢舉im.B主嫌藏百萬酒　地點於前政院顧問陳振坤宜蘭地下室

快訊／立院三讀修正《傳染病防治法》　防疫補償延長2年請求權

施政滿意度81%奪冠！翁章梁二度奪五星縣長：肯定越多責任越大

im.B案延燒！前行政院顧問遭拘提　黃國昌曝地下室百萬高檔原酒來源

柯文哲雙城107萬呆帳！蔣萬安數度拒承諾追討　洪健益痛罵：莊肖維

學者：2024選戰主軸是「如何避戰」　對岸要的不是武統是台灣投降

金門行程獨缺侯友宜？　前立委建議：應有「偏向虎山行」心態

證交法修法三讀通過　限縮獨立董事權限

陳子豪腰部不適　恰總盼盡快恢復：我們還是很期待這支棒子

蔣萬安民調滿意度僅3.5顆星　何孟樺：北市府的警訊

施政滿意度獲本島新人王　許淑華：感謝縣民、持續做好縣政

鴻海股東會明登場　會場展示最新3款電動車產品

黃國昌檢舉im.B主嫌藏百萬酒　地點於前政院顧問陳振坤宜蘭地下室

21歲劉敬初登好萊塢　和楊紫瓊見面「第一句話」嚇到：為什麼！

18年前「監獄裡」出生！美國少女逆轉人生　獲哈佛全額獎學金

連14天打9折！藏壽司台中LaLaport店6／6試營運　鬼滅滿額贈再推2波

快訊／立院三讀修正《傳染病防治法》　防疫補償延長2年請求權

媽消失24年生病才出現！她被責怪不孝淚曝真相：要我別管小孩死活

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

政治熱門新聞

綠營高雄立委傳黃捷出局　周玉蔻：超討厭民進黨

即／黃捷證實接民進黨中央電話：徵召人選不是我

鄭文燦正式提告　轟國民黨「言論的詐騙」　

《遠見》首長施政滿意度出爐！　侯友宜5星4連霸、盧秀燕奪5星之首

快來申請！中產以下房貸補貼6月上路

為保女友與寶寶　男扛2人贖金困緬甸當豬仔

柯文哲、郭台銘金門同框　熱情握手40秒

柯文哲留107萬呆帳　陳佩琪：開罰我會去繳

快訊／總統府公布4大法官被提名人：朱富美、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥

外交部證實　1台灣留學生匈牙利遇害

快訊／不接班新北市長！李四川：要選早選了

快訊／「壹蘋新聞網」今又裁員！

韓國瑜神話再起！　北農官股代表讚「天公仔囝」原因曝光

影／賴清德偷酸侯友宜「阿給」　想跟習近平吃晚餐

更多熱門

相關新聞

批賴清德「騙選票」　賴士葆：標準政治變色龍

批賴清德「騙選票」　賴士葆：標準政治變色龍

民進黨2024總統參選人賴清德28日與青年座談時，拋出「正規畫已停機的核能機組維持未來可緊急使用的可能」見解，被解讀為民進黨政府近年首度在核能議題上放軟，引發質疑。國民黨立委賴士葆今（30日）表示，賴清德請拿出修正《選罷法》的霸道，要求台電向原能會提出延役許可和運轉執照，否則都是騙選票而已。賴士葆更說，賴清德是標準的政治變色龍，一切以選票為中心的投機份子，毫無中心思想的政治人物。

侯友宜恐成「林耕仁現象」？　黃光芹預言：難保選民不會自動棄保

侯友宜恐成「林耕仁現象」？　黃光芹預言：難保選民不會自動棄保

郭台銘扶轎遶境！二度與柯文哲同框

郭台銘扶轎遶境！二度與柯文哲同框

「郭柯配」有譜？　郭台銘、柯文哲共扶轎：為中華民國同心協力

「郭柯配」有譜？　郭台銘、柯文哲共扶轎：為中華民國同心協力

三重清晨驚響13槍！　侯友宜喊合作「正本清源」

三重清晨驚響13槍！　侯友宜喊合作「正本清源」

關鍵字：

2024總統大選侯友宜國民黨總統政大

讀者迴響

熱門新聞

手搖飲開幕玩鹹濕露出！總公司震怒發聲明

鹿希派同居熱戀24歲校花直播主！極品臉蛋曝光

為何男生就愛女生的胸部　許藍方曝原因

瑪娃龜速大迴轉！2地防豪雨　颱風假機率曝

獨／飲料店「說密語摸奶」　附近店家目睹男客進去

看五月天演唱會「站場中爽拍婚紗照」！粉絲火大開罵

北市中山國小「劈7女砲房地點」曝！　渣男師連廢墟都不放過

李坤城兒公開「爸爸生前病容」惹鼻酸！

劉芒人設翻車「超慘下場曝光」

林心如被拍「胸前冒出兩點」疑洩激凸！

北市國小「劈7女渣男老師」照片曝！　遭爆不倫女老師、家長

瑪娃龜速！氣象局曝發陸警可能

即／載滿瓦斯鋼瓶！他自撞安全島慘死

即／宜蘭13歲少女「情人灣踏浪」遭捲走！　遺體尋獲了

陳修將性癖曝　證人：打死女前晚玩3P

更多

最夯影音

更多
有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩

有空位還逼讓博愛座！　阿北情勒年輕男：我是長輩
媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

媽產後覺得肚子太胖想討拍　兒安慰：沒關係妳捏捏很小

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

再見！逢甲、一中麥當勞熄燈　員工現身道別...民眾擠爆搶拍

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

瑪娃逼近今年首發海警　周三北轉最關鍵！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

博恩疑惑店員講話氣音…結果是確診XD　他聽懂媽媽超含糊對話：我要這個人！

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面