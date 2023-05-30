快訊／「台灣不要天方夜譚的用愛發電！」　侯友宜見江宜樺深談能源議題

▲侯友宜見前行政院長江宜樺。（圖／翻攝侯友宜臉書）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（30）日在臉書上公布，他日前拜會前行政院院長江宜樺，侯友宜表示，兩人暢談三小時，雙方也有許多相近想法，對於台灣當前化石燃料發電佔比過高，潛藏的汙染問題，衝擊人民健康及環境生態，也與永續發展的目標相違背。「台灣不要天方夜譚的用愛發電，台灣需要務實的能源政策，才能發電不缺電！」。

「上位者首鼠兩端，導致台灣被推向危險的極端，是我們共同的感嘆。」侯友宜下午在臉書上提到，這兩天，核電議題成為全國最矚目的焦點，確保人民用電無虞，是政府最基本的責任。然而，擁有決定權的中央執政者，立場搖擺不定，甚至大轉彎，當年信誓旦旦喊出「2025非核家園」，如今改口要讓停機的核能機組維持緊急使用效能，自證這幾年能源政策的嚴重錯誤，造成人民陷入缺電的痛苦泥淖。

「上位者的缺乏誠信、政策跳票，就是台灣面臨的極端狀態！」侯友宜分享，在他拜會江宜樺時，兩人針對台灣的兩岸及能源議題進行深度交流，一聊就是三個小時的暢談，令他受益匪淺，他與江之間，有著許多相近想法。對於台灣當前化石燃料發電佔比過高，潛藏的汙染問題，衝擊人民健康及環境生態，也與永續發展的目標相違背。因此，台灣絕對要以多元能源配比，確保供電安全、穩定。

侯友宜說，在此，他再次跟國人報告，當今政府的2025非核家園政策，已經成了一場最大的騙局。他的立場始終不變，政策必須要以安全、經濟、民生作為最優先考量，他當選總統後，絕對會重新調整發電配比，妥善處理核安、核廢料問題，核電就是能源配比的選項之一。

侯友宜再說，針對相關議題，他將會跟專家充分討論並融合國民意見後，在七月時向大家清楚說明。