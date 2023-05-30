蔣萬安施政滿意度僅3.5顆星　何孟樺：北市府的警訊

記者陳家祥／台北報導

《遠見》30日公布最新縣市長施政滿意度調查，在六都市長部分，以國民黨台中市長盧秀燕分數74.1為最高，而同黨的台北市長蔣萬安分數65.8墊底，滿意度僅3.5顆星。對此，議員何孟樺指出，蔣萬安把新人新希望變成「新人沒希望」，這份民調就是給北市府的警訊，市府團隊必須要積極檢討、把民意聽進去，不要整天花時間在作秀。

何孟樺說，昨天在質詢時，有議員問蔣市長替自己、替團隊的表現打幾分，蔣萬安則回說「分數由市民來打」。而今天《遠見》縣市首長市政滿意度民調出爐，蔣萬安無論是跟六都比，或是跟全國比，全部都是吊車尾，「這就是市民給你打的分數，滿意度只有46.3%，根本不及格」。

何孟樺表示，雖然柯文哲擔任台北市長後期，晚節不保連年吊車尾，但連他執政的第一年都有77.2%的滿意度，蔣萬安把新人新希望變成「新人沒希望」了。

何孟樺也提到，蔣萬安上任半年，在遠見雜誌這份民調的細部數據中，雖然成績依然不盡理想，但8大指標裡面有7個的滿意度都有上升，唯獨「道路與交通」不升反降，「蔣萬安就任市長後，說要促進人本交通、改善內科交通亂象，講得好聽，卻做得難看」，市府大肆宣傳「內科主要幹道車流已經下降3%，有所改善」誠意不足，市民還是身處交通地獄的水深火熱當中。

何孟樺指出，質詢時也針對市府成立「行人安全友善府級專案小組」提出質疑，府級小組雖有漂亮的名號，卻沒有實質資源可以推動改革，許多人行道障礙物依然存在，可以解決卻沒有資源去做，光是內湖環山路2.5公里就有146個障礙物了！

「市府講得好聽、做得難看，市民都看在眼裡，也不會被蔣萬安的詐術所矇騙。」何孟樺強調，這份民調就是給北市府的警訊，蔣萬安本人和市府團隊必須要積極檢討、把民意聽進去，不要整天花時間在作秀，請多花心思做出有感施政。

▲台北市議員何孟樺。（圖／記者李毓康攝）

