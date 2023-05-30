金門行程獨缺侯友宜？　前立委建議：應有「偏向虎山行」心態

▲新北市長侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）



記者詹宜庭／台北報導

金門「浯島城隍遶境巡安」活動今日盛大登場，除了國民黨總統參選人侯友宜未出席，民進黨總統參選人副總統賴清德、民眾黨總統參選人黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘皆受邀出席。前立委邱毅30日表示，一個對大選有強烈企圖心的人，就該有「明知山有虎，偏向虎山行」的心態，侯友宜說未來會再找時間，「明顯就是敷衍的官式辭令」。

邱毅今日透過臉書發文表示，一個對大選有強烈企圖心的人，就該有「明知山有虎，偏向虎山行」的心態，何況金門沒有虎，只有可親可愛必須爭取的鄉親。

對於侯友宜稱「目前已安排行程，未來會再找時間到金門跟好朋友齊聚，聊聊金門問題」，邱毅痛批，這明顯就是敷衍的官式辭令，若說傲慢一點都不過火，如果繼續下去，民調持續往下是可以預期的。他也認為，國民黨主席朱立倫放棄初選，改為徵召，就是個錯誤。依國民黨文化，徵召一定變成暗箱操作、乾綱獨斷，結果造成贏者不榮耀，輸者不服氣。

邱毅更說，如果當時國民黨主席由孫文學校校長張亞中勝出，今天的情況會不會好些，這樣中廣董事長趙少康、鴻海集團創辦人郭台銘、侯友宜、張亞中、朱立倫、前監察院長王建煊等人，就能一起公平通過初選考驗。不過，天下最貴的藥就是後悔藥，回頭是不可能的，「我當時支持張亞中，揭發朱立倫是美國線民，現在良心好過，心情總算是無愧於心！」