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女網友送暖！男衝超商幫買點數　警刷存摺阻詐...他怨：外國人也騙

▲桃園市菲籍移工奧比（譯音）昨天下午在桃園區某超商欲購買1萬元點數，再轉給女網友，超商店員質疑被詐騙通報員警到場阻詐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市菲籍移工奧比（譯音）昨天下午在桃園區某超商欲購買1萬元點數，再轉給女網友，超商店員質疑被詐騙通報員警到場阻詐。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

1名菲籍移工奧比（譯音）昨（29）日下午到桃園區某超商，打算購買1萬點App Store消費點數，因為他日前也曾到該超商購買消費點數引起店員質疑，立即通報桃園警方到場勸阻，員警到場以英文勸阻不要購買點數，奧比聲稱透過網路認識女網友，請他幫忙購買消費點數並傳給他匯款證明，員警協助查詢存摺，證實女網友根本就是「假交友真詐騙」手法，奧比當場傻眼，沒想到詐騙集團連外國人都受騙。

桃園警方說，昨天下午1時30分許，桃園警分局景福派出所接獲轄區某超商店員通報，35歲的菲籍移工奧比（譯音）欲購買1萬元App Store消費點數，店員指稱，因奧比數天前曾到店內購買1萬元點數，因此店員質疑移工是否被詐騙，因此通報警方協助處理，預防外國人被詐騙。

▲桃園市菲籍移工奧比（譯音）昨天下午在桃園區某超商欲購買1萬元點數，再轉給女網友，員警當場說明此為詐騙伎倆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市菲籍移工奧比（譯音）昨天下午在桃園區某超商欲購買1萬元點數，再轉給女網友，員警當場說明此為詐騙伎倆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

景福派出所副所長黃褔源率警員楊品萱、張瀧升前往超商，奧比說，日前透過網路交友軟體認識一名女網友，對方很關心他常常噓寒問暖，讓獨自來台工作的他備受溫感溫馨，雙方感情日益深厚，最近對方想請他幫忙購買1萬元消費點數，並把匯款單存根照片與開通密碼傳給女網友，昨天女網友再度委託他再購買1萬元點數，所以二度到超商購買。

警方研判這是詐騙集團常用的「假交友、真詐財」手法，員警以英語向其勸導，並舉出相關案例說明，奧比仍執意想購買，員警帶他去附近銀行補登存摺，發現女網友所稱已匯款根本未入帳，傳給他的匯款單應是偽造，奧比發現自己帳戶內並無匯款入帳才知道被騙當場悔恨不已，自認美好感情竟是一場場局，直呼連外國人都被騙。

桃園警方呼籲，切勿相信網路交友、求職、投資等未經查證不明訊息，由於詐騙集團可能透過購買點數、投資等各種管道行詐騙之事實，籲請多查證、少匯款以免成為詐騙集團眼中肥羊，若遇有可疑請立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查證。

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