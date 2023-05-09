匯50萬就飛台灣結婚！聽障單身男網戀暈船...警靠筆談保他積蓄

▲北投警分局光明派出所警員簡秀穎（左）、謝正融與富邦銀行行員聯手攔阻詐騙。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

以為真愛降臨！北投警分局光明派出所日前接獲富邦銀行北投分行報案，稱行內有名聽障男子想信貸50萬，警方到場才發現，謝男於臉書認識陸籍女子「小羚」，雙方素未蒙面談起戀愛，對方更要求匯50萬到指定帳戶，就能搭機到台結婚，所幸經行員及2名員警以寫字方式告知這是徵婚詐財，謝男才作罷，成功阻詐。

富邦銀行北投分行蕭姓經理於日前中午在櫃檯接待到聽障謝姓男子，並以紙筆交談，得知對方想辦理信用貸款50萬，蕭經理才進一步關懷提問，卻意外發現2人未曾見面或互通姓名，當場察覺有異，立即通報主管報警。

轄區光明派出所獲報後派遣警員謝政融、簡秀穎前往處理。警方到場後，與謝男子「筆談」，發現48歲謝男今年2月在臉書上認識一名自稱「小羚」的陸籍女子，雙方互相以通訊軟體LINE聊天不久即互取暱稱並約定結婚，後來「小羚」以籌備婚禮為由要求謝男準備新台幣50萬元，準備好會再提供指定帳戶收款，完成後就能搭機到台灣完成婚禮。

▼富邦銀行蕭姓經理與行員聯手攔阻詐騙。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方進一步深入了解後，發現謝男對「小羚」的個資、背景了解模糊，且對方更指揮謝男以結婚基金為由閃避行員關懷提問，所幸經警方及行員現場向謝男耐心「寫」明是類徵婚詐財手法，謝男才打消貸款及匯款念頭，事後更深表謝意。

對此，北投警分局呼籲，民眾使用手機中各類社交APP時應保持警覺，如遇陌生人士加入好友，未曾親自見面卻於初識之際即以親暱用語相稱或直接約定徵婚，後續不斷藉故要求借貸、代繳包裹費用等，皆為拐騙民眾依照指示匯款的常見手法，應速撥打110報案或165專線查證，亦可下載警政APP查詢最新反詐新知，以免個人財產遭惡意騙取，人財兩失。