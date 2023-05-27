求醫師幫打止痛劑遭拒...莽男大鬧急診室　桃園警到場制止

▲桃園市1名中年男子昨晚到聖保祿醫院要求醫生施打止痛劑遭拒在急診室大鬧，護理人員說明原因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一名中年男子昨（26）日晚間前往桃園市聖保祿醫院，持他院診斷書要求醫生幫他再打一劑止痛針遭拒，男子在急診室大鬧，護理人員通報警方處理。桃園警分局員警到場後，男子聲稱因罹患神經痛請醫生幫打止痛劑，但醫師評估不宜再施打，因痛得受不了希望醫師再打一劑，護理人員解釋，醫生評估不宜應尊重醫師專業評估，員警則警告醫院不容暴力脅迫醫護人員，違者將依法究辦，男子才悻悻然離去。

桃園警分局出，昨晚日8時35分許，大樹派出所接獲轄區聖保祿醫院通報，有中年男子要求醫生施打止痛藥劑被拒，男子在急診室吵鬧，員警立即趕抵醫院處理。

▲桃園市1名中年男子昨晚到聖保祿醫院要求醫生施打止痛劑遭拒在急診室大鬧，員警要求尊重醫師專業，違法者將究辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

這名中年男子持其他醫院開立診斷書，要求醫師幫其施打止痛藥劑，但醫師評估後不宜，男子辯稱因為罹患神經痛，請醫生幫打止痛針（嗎啡），醫生打了一劑後仍未止痛，希望醫生再打一劑，但不被接受與醫生爭吵。

護理人員解釋，請男子尊重醫師專業評估，但男子仍然堅持要醫生再打一劑止痛針，且不想停護理人員解釋，護理人員則請男子離開，以免影響其他就醫民眾安寧；員警則申明，醫院絕不容許任何人以暴力、言語恐嚇危害醫護人員，違者警方將依法究辦，男子見員警態度堅持才悻悻然離去。

桃園警方強調，本案為患者與醫師對施打止痛針劑劑量產生爭執，警方獲報後立即派遣警力到場制止，並將其勸離。警方呼籲民眾就醫應尊重醫師護理人員專業指示，切勿有過激行為，違法者將依法追究。