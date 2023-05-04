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超商店員墜樓慘死　腰部有槍傷！母泣訴：已匯20萬還被丟下去

記者林悅／台南報導

台南永康大樓丁姓男子墜樓命案，永康分局緝6名涉案男女到案，朝他殺方向偵辦，4日檢察官率法醫相驗解剖釐清死因，死者母親泣訴：「已經匯款20萬元，為什麼要這麼殘忍？讓兒子身上都是傷，還把他從13樓丟下去！」

▲台南永康大樓墜樓命案，檢察官率法醫相驗解剖釐清死因，死者母親悲泣不已，數度兩雙腿發軟快哭昏，令人聞之鼻酸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南永康大樓墜樓命案，檢察官率法醫相驗解剖釐清死因，死者母親悲泣不已，數度兩雙腿發軟快哭昏，令人聞之鼻酸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

丁姓死者今天解剖相驗，父母、姑姑及其妻子都到場，丁母親悲泣不已，數度兩雙腿發軟快哭昏，令人聞之鼻酸。

▲台南永康大樓墜樓命案，檢察官率法醫相驗解剖釐清死因，死者母親悲泣不已，數度兩雙腿發軟快哭昏，令人聞之鼻酸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

死者是家中獨子，丁母要求檢警務必給真相，法律要嚴厲制裁凶嫌，還兒子公道。她說，5月3日案發那天凌晨，超商店長請兒子打電話給她，用兒子手機與她通話，超商店長指控她兒子侵佔公款，要求當天中午前匯20萬元給他，如果不匯就會請公司法律顧問處理，讓她兒子被判最重的罪。

丁母表示，超商店長甚至恐嚇，如果客人不斷投訴，導致超商關門倒閉，公司求償500萬，她就必須賠償500萬。丁母即請小姑協助匯款，5月3日上午10時13分，死者母親託小姑匯款20萬給對方，不料匯款約2小時後死者就墜樓。

▲台南永康大樓墜樓命案，檢察官率法醫相驗解剖釐清死因，死者母親悲泣不已，數度兩雙腿發軟快哭昏，令人聞之鼻酸。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲死者父母、妻子抱在一起放聲痛哭。

據了解，死者丁男係雲林人，1年多前死者因一些金錢債務糾紛而離開雲林，當時告訴家人要北上，結果卻是南下台南找姑姑。丁母說，她兒子都沒有與家裡聯繫，人在哪裡她都不知道，是接到噩耗才知道兒子在台南。

丁母指出，她兒子努力賺錢還債，絕不可能會輕生，兒子的死疑點很多，她要知道事情的來龍去脈，要求檢警查明事實真相及確切死因，勿枉勿縱，還她兒子一個公道。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，永康區墜樓案初步相驗結果：死者高處墜落造成頭頸胸部多處骨折、腦髓、心、肝臟破裂，右後腰部雖有槍傷，但沒進腹腔，真正的墜落死亡原因，尚解剖鑑定及檢察官進一步調查。

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