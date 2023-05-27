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泰國進口雞蛋發霉！桃園勒令下架3312盒　外殼正常竟當液蛋賣

▲桃園市衛生局食安稽查人員發現立群公司進口泰國盒裝雞蛋確實有發霉問題。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局食安稽查人員發現立群公司進口泰國盒裝雞蛋確實有發霉問題。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對日前台中賣場貨架出現發霉盒裝雞蛋，雞蛋來自桃園市立群農產公司，桃園市衛生局昨（26）日由局長劉宜亷率領食安稽查小組前往立群公司查核，當場查獲229盒來自泰國發霉洗選雞蛋，還有回收再製未殺菌液蛋2,100盒重達1,050公斤。衛生局表示，截至今（27）日中午12時，共下架回收洗選蛋3,312盒，未殺菌液蛋4,706公斤，以及混入國產液蛋9,295公斤。

衛生局指出，這批泰國進口原料雞蛋於5月12日由台農發公司自泰國冷藏進口903箱（360顆／箱），再由立群公司於5月16日、17日洗選盒裝後常溫販售，該批冷藏雞蛋經廠內以溫水清洗，再噴灑次氯酸鈉、刷洗雞蛋外殼後，烘乾包裝成每10顆一盒常溫販售，總計生產32,058盒。

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業者聲稱，廠內首次將冷藏原料雞蛋洗選轉常溫方式販售，未進行保存性試驗，業者已違反食安法第8條第1項規定，經命其限期改正，屆期不改正，將依食安法第44條處6萬至2億元罰鍰。

▲桃園市衛生局食安稽查人員在立群公司賣場稽查各類蛋品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局食安稽查人員在立群公司賣場稽查各類蛋品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，稽查人員發現，業者將賣場退回雞蛋，以肉眼目視外觀無發霉雞蛋，與國產雞蛋混合加工製成未殺菌蛋白液、蛋黃液、全蛋液（效期至2023/5/29）等，衛生局已命業者通知全國各通路商將有疑慮洗選雞蛋與未殺菌液蛋產品製成烘焙產品預防性下架，以避免問題食品流入市面，截至今（27）日中午12時下架回收洗選蛋3,312盒，未殺菌液蛋4,706公斤，此外因製程含混入國產液蛋共生產9,295公斤均全數回收。

衛生局提醒業者，根據桃市自治條例第7條規定，食品業者發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、輸入、加工、販賣、通知相關廠商進行預防性下架、公告停止使用或食用該產品、自行回收產品，並於24小時內通報衛生局。另根據食安法第7條第5項規定，食品業者發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關，違反者依同法第47條處3萬至300萬元之罰鍰。若廠內產品製程環境及設備不符規定與未有保存性試驗，已涉違反食品良好衛生規範準則，則依食安法違反第8條規定，命其限期改正，屆期不改正，依同法第44條處6萬至2億元罰鍰。

▲桃園市衛生局食安稽查人員會同消保官稽查賣場各類雞蛋商品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局食安稽查人員會同消保官稽查賣場各類雞蛋商品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局強調，市府消保官已連絡進口蛋農與通路商，協調妥善處理事後消費爭議事宜，消費者可憑今年6月20日前之發票或商品向原購買通路辦理退貨退費，民眾若發現違規事件，可撥打0800-285-000或全國食安專線「1919」，共同維護食品安全。

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