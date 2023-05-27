桃竹苗地區缺623大客車駕駛　津貼+補助+獎勵3大利多搶人才

▲因疫情趨緩公共運輸恢復載客需求，桃竹苗地區亟需大客車駕駛，交通部公路總局今天在桃園國泰駕訓班舉行擴大徵才活動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

受到近3年新冠肺炎疫情影響，公共運輸載客需求減少，導致駕駛員嚴重流失，但今年疫情趨緩後，公共運輸恢復需求，公路總局因應公路、市區客運及遊覽車業者駕駛人力缺口，今（27）日在桃園國泰駕訓班舉行擴大徵才，其中桃竹苗地區共有36家業者開出623名大客車駕駛職缺，共吸引277位民眾參與，順利媒合68人加入駕駛行列。

交通部新竹區監理所今天在桃園市舉辦擴大徵才活動，由交通部公路總局副局長張舜清、新竹區監理所所長吳季娟、桃園市政府交通局局長張新福、全國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞等人到場參與聯合徵才活動。

交通部公路總局副局長張舜清表示，為協助客運業者改善人力缺口，交通部從攬才、育才與留才三方面協助業者解決缺員問題，自今年2月17日至3月16日間未擔任大客車駕駛之民眾，經公路、市區客運與遊覽車業者錄取且任職滿3個月，可享有3種補助津貼可領取，包括補助駕駛訓練費（參加小客車升大客車訓練最高1萬4,500元、大貨車升大客車訓練最高1萬3,500元、參加乙類營業大客車駕駛人專訓最高2萬7,365元、甲類營業大客車駕駛人專訓最高5萬,923元）等，訓練期間生活津貼每日850元，最高可領取4萬7,600元，另任職滿3個月至1年，再加發穩定就業獎勵金最高6萬元。

▲桃竹苗地區亟需大客車駕駛，公路總局今天在桃園國泰駕訓班舉行擴大徵才活動，籲請民眾踴躍報名。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市交通局局長張新福說，為解決市區公車駕駛員不足，桃園市政府於6月1日起，每位駕駛額外每月薪資補助1萬元直到年底，歡迎民眾投入市區客運業，為提升汽車運輸業路口禮讓行人優先駕駛文化，塑造行人交通友善環境，提升台灣形象力，本次活動特別辦理路口停讓宣導，提醒用駕駛「路口停讓我會做到」。

新竹區監理所所長吳季娟強調，這次公路總局擴大徵才就業獎勵方案將持續至明年2月29日止，桃園市政府交通局提供每月1萬元薪資補貼，藉由這次「攬才、育才、留才」方案規劃，期望能補足客運駕駛人力缺口，以健全運輸市場，同時提供民眾更安全大眾運輸環境。